Qué pasa si usas un SSN falso en Estados Unidos

Usar un Número de Seguro Social (SSN) falso en Estados Unidos es una práctica que puede tener consecuencias legales, migratorias y financieras muy graves. Aunque algunas personas recurren a esta opción por desconocimiento o necesidad laboral, la ley federal considera el uso de un SSN falso como un delito serio. A continuación, explicamos qué ocurre si una persona utiliza un SSN que no le pertenece o que es inventado, y cuáles son los riesgos reales.

¿Qué es un SSN y para qué se utiliza?

El Social Security Number (SSN) es un número único emitido por el gobierno federal para identificar a las personas en asuntos laborales, fiscales y de beneficios. Se utiliza para trabajar legalmente, pagar impuestos, solicitar créditos, abrir cuentas bancarias y acceder a ciertos programas gubernamentales. Usar un SSN falso implica mentir sobre la identidad o el estatus legal de una persona ante una institución pública o privada, lo cual podría implicar grandes consecuencias legales e incluso financieras.

¿Por qué usar un SSN falso es un delito federal?

El uso de un SSN falso está tipificado como delito bajo leyes federales de fraude y robo de identidad. No importa si el número fue inventado o pertenece a otra persona: ambos casos son ilegales. Cuando este tipo de situaciones ocurren, las autoridades consideran que existe intención de engañar, sobre todo si el número se usa para trabajar, declarar impuestos, obtener beneficios o firmar contratos.

Las penas pueden incluir multas elevadas, cargos criminales y hasta prisión, dependiendo del caso y del historial criminal de la persona que comete el delito.

Consecuencias legales por usar un SSN falso

Las consecuencias legales pueden variar, pero suelen ser severas. Entre las más comunes se encuentran:

Cargos por fraude federal.

Acusaciones de robo de identidad.

Multas económicas significativas.

Posibles penas de cárcel.

Antecedentes penales permanentes.

Un antecedente por fraude en Estados Unidos puede afectar de por vida tu posibilidad de obtener empleo, vivienda o créditos. Aunque pasen muchos años, si cometes este tipo de delitos, es probable que no resultes elegible para una gran cantidad de trámites que pueden mejorar tu calidad de vida.

¿Cuál es el impacto en tu estatus migratorio?

Para las personas inmigrantes, usar un SSN falso puede tener consecuencias aún más graves. Inmigración considera este acto como fraude y tergiversación, lo que puede derivar en:

Negación de residencia permanente (green card) cuando la solicites.

(green card) cuando la solicites. Negación de ciudadanía en caso de que la tengas en trámite.

en caso de que la tengas en trámite. Cancelación de cualquier tipo de proceso migratorio en curso.

en curso. Inadmisibilidad permanente al país, lo que impedirá que puedas permanecer o entrar a él.

al país, lo que impedirá que puedas permanecer o entrar a él. Riesgo de deportación a tu país de origen.

En muchos casos, incluso años después, el uso de un SSN falso puede salir a la luz durante una solicitud migratoria y las consecuencias podrían llegar de inmediato.

Problemas con el IRS y los impuestos

Algunas personas creen que usar un SSN falso es una forma de “cumplir” con el pago de impuestos. Sin embargo, esto también genera problemas con el IRS. Si el número no coincide con los registros oficiales, pueden activarse auditorías, multas y procesos por uso de información falsa en tu contra.

Además, los impuestos pagados con un SSN falso no generan beneficios, como créditos del Seguro Social o jubilación.

¿Qué alternativas legales existen?

Si una persona no califica para un SSN, existen alternativas legales. La más común es el ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), que permite declarar impuestos sin mentir sobre la identidad. El ITIN no autoriza a trabajar, pero sí evita problemas con el IRS y demuestra que has cumplido con los procesos fiscales de manera legal.

Buscar asesoría legal o comunitaria confiable es clave antes de tomar decisiones que puedan tener consecuencias irreversibles.

¿Por qué no vale la pena el riesgo?

Aunque a corto plazo usar un SSN falso pueda parecer una solución, a largo plazo representa un riesgo enorme. Las bases de datos gubernamentales están cada vez más conectadas, y muchas personas descubren el problema justo cuando intentan regularizar su estatus o mejorar su situación financiera.

En Estados Unidos, usar un SSN falso puede cerrar puertas de forma permanente. Conocer la ley y optar por vías legales es siempre la mejor decisión.

