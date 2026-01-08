Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos es uno de los primeros pasos para integrarse al sistema financiero del país. Contar con una cuenta permite recibir pagos, pagar servicios, ahorrar de forma segura y evitar el uso constante de efectivo. A continuación, te explicamos cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, qué requisitos vas a necesitar y qué debes tener en cuenta antes de elegir un banco.

Tener una cuenta bancaria en Estados Unidos facilita muchas cosas y te permite tener acceso a otros beneficios o a manejar tus propias finanzas. Crédito: Worawee Meepian | Shutterstock

¿Quién puede abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos?

En Estados Unidos no es obligatorio ser ciudadano o residente permanente para abrir una cuenta bancaria. Muchas instituciones permiten que inmigrantes, estudiantes internacionales y personas sin estatus migratorio regular abran cuentas, siempre que cumplan con ciertos requisitos básicos para este fin. Esto ha facilitado el acceso al sistema financiero a millones de latinos que residen en el país.

Documentos necesarios para abrir una cuenta en Estados Unidos

Los requisitos pueden variar según el banco, pero en general se solicita una combinación de los siguientes documentos:

Es recomendable llamar o revisar el sitio web del banco antes de acudir a una sucursal para confirmar los requisitos exactos.

Tipos de cuentas bancarias más comunes

Antes de abrir una cuenta, es importante que conozcas cuáles son las opciones más populares que están disponibles si ahora resides en Estados Unidos:

Cuenta de cheques: es la más utilizada para el día a día. Permite recibir depósitos, usar tarjeta de débito, pagar facturas y emitir cheques.

es la más utilizada para el día a día. Permite recibir depósitos, usar tarjeta de débito, pagar facturas y emitir cheques. Cuenta de ahorros: está diseñada para guardar dinero y generar intereses, aunque suele tener límites de retiros mensuales.

está diseñada para guardar dinero y generar intereses, aunque suele tener límites de retiros mensuales. Cuentas para estudiantes o cuentas básicas: ofrecen menos comisiones y requisitos más flexibles, ideales para quienes recién comienzan.

Elegir el tipo de cuenta correcto depende de tus necesidades financieras y de la frecuencia con la que manejarás tu dinero. Si tienes dudas al respecto, puedes visitar una entidad bancaria y solicitar asesoría para encontrar la opción que más se ajuste a tus necesidades.

¿Cómo elegir el banco adecuado?

Estados Unidos cuenta con bancos nacionales, bancos locales y cooperativas de crédito. Al comparar opciones, considera los siguientes aspectos:

Comisiones mensuales y cargos por mantenimiento de la cuenta.

Monto mínimo requerido para evitar penalidades.

Acceso a cajeros automáticos y sucursales cercanas a tu domicilio.

Servicios digitales, como banca en línea y aplicaciones móviles en español.

Atención al cliente y opciones para inmigrantes.

Algunos bancos tienen programas específicos para la comunidad latina, lo que puede facilitar el proceso cuando tramitas la apertura de la cuenta bancaria.

Pasos para abrir una cuenta bancaria

El proceso para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos suele ser sencillo. Los pasos que deberías seguir son los siguientes:

Elegir el banco y el tipo de cuenta que deseas.

Reunir los documentos requeridos.

Acudir a una sucursal o completar la solicitud en línea, si está disponible.

Firmar los contratos y realizar el depósito inicial.

Recibir tu tarjeta de débito y activar la cuenta.

En muchos casos, la cuenta queda activa el mismo día, lo que te permitirá usarla de inmediato en caso de que necesites realizar cualquier trámite con ella.

En la actualidad, la tecnología ha avanzado mucho. La mayoría de los trámites bancarios puedes realizarlos desde tu teléfono. Crédito: JulieK2 | Shutterstock

Consejos para evitar cargos y problemas

Una vez abierta la cuenta, es importante mantenerla activa y en uso constante. Revisa con frecuencia tu saldo, cumple con los mínimos requeridos y pregunta cómo evitar comisiones mensuales. Activa las alertas bancarias y utiliza la banca en línea para monitorear movimientos y detectar cargos no autorizados.

Beneficios de tener una cuenta bancaria en Estados Unidos

Tener una cuenta bancaria facilita el acceso a otros servicios financieros como créditos, préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito. Además, mejora la seguridad de tu dinero y ayuda a crear un historial financiero, fundamental para establecerte y crecer económicamente en el país.

Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos es un paso clave hacia la estabilidad financiera y puede lograrse incluso sin ciudadanía, siempre que elijas el banco adecuado y cumplas con los requisitos básicos.

