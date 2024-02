Cómo evitar 7 cargos ocultos

Todos esos costos adicionales que se añaden a las entregas de alimentos, habitaciones de hotel y boletos de avión pueden acumularse rápidamente. Aquí te decimos cómo pagar menos.

By Lisa L. Gill

Llamémoslo tari-flación: Los estadounidenses están siendo atacados por tarifas que se ocultan prácticamente en todas partes, lo que nos obliga a pagar más de lo que inicialmente habíamos presupuestado en bienes y servicios.

Estas tarifas merodean nuestras cuentas de cable y teléfono celular; se añaden a los precios de los vuelos, a los costos de las habitaciones de hotel y a las rentas de vehículos; y se aplican discretamente en nuestras cuentas de banco, por mencionar solo algunas.

De forma individual, estas tarifas pueden ser pequeñas y es posible que no parezcan motivo de preocupación. Sin embargo, cuando todas se suman, la cifra es significativa: según un análisis de la Casa Blanca, gastamos más de 64 mil millones de dólares al año en tarifas innecesarias o “tarifas basura” (junk fees), esto equivale a más de 500 dólares por hogar.

Claro, no todas las tarifas representan un problema. Lo que hace que algunas tarifas sean más molestas que otras es que deberían haber estado incluidas en el precio anunciado, en lugar de aparecer de repente en el último momento. Esto es especialmente cierto en el caso de las tarifas que no puedes evitar a menos que canceles por completo la compra, como sucede con algunas tarifas de aerolíneas.

En otros casos, indica Chuck Bell, director de políticas de servicios financieros de CR, una tarifa se convierte en un problema simplemente porque es excesiva. Un buen ejemplo sería que te cobren $29 por sobregirar tu cuenta corriente por $1, explica.

Los cargos ocultos, conocidos como “tarifas basura” dificultan la tarea de poder comparar al comprar y aumentan los precios de las cosas. Con las entradas para eventos, por ejemplo, las tarifas por “conveniencia” y otras tarifas que se incluyen pueden aumentar el precio final en un 20% o más.

Afortunadamente, podría haber cambios en camino. Promovidos por la administración Biden, así como por los defensores de CR, la Comisión Federal de Comercio, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la Comisión Federal de Comunicaciones y otras agencias, han propuesto nuevas reglas que, de ser aprobadas, pondría límites a una variedad de tarifas injustificadas. Hasta el momento de esta publicación, se esperaba que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) finalizara una norma para limitar las tarifas por pagos tardíos en las tarjeta de crédito a no más de $8 o 25% del saldo mínimo adeudado, en comparación con los $30 a $41 que actualmente cobran las compañías de tarjetas de crédito. Se espera que la norma entre en vigor en la primavera.

La administración también está apoyando la Ley de Prevención de “Tarifas Basura” (Junk Free Prevention Act), la cual requeriría que las tarifas añadidas a boletos de conciertos y teatro, las tarifas adicionales por servicios en hoteles, los costos extras para que las familias se sienten juntas en los aviones, y otras, se den a conocer de antemano a los consumidores cuando estén realizado la compra en linea.

Aquí identificamos algunas de las tarifas que son más perjudiciales y te damos sugerencias para reducirlas o evitarlas.

Aerolínea

Tarifas por pases de abordar, selección de asientos, y más

Las aerolíneas se han convertido en jugadores agresivos en el juego de costos adicionales, pidiéndole a los viajeros que paguen más para evitar cualquier tipo de incomodidad que ocasiona el viajar en avión. Muchas, por ejemplo, cobran $5 o más extra para que puedas elegir un asiento por adelantado, y evitar que te asignen uno al momento del check-in.

Illustration: Peter Ryan

“No esperes sentarte con tus amigos o familiares” al menos que estés dispuesto a pagar más por todos, dice William J. McGee, investigador principal en aviación y viajes del American Economic Liberties Project. (Este nuevo proyecto de ley requiere que las aerolíneas le permitan a familias con niños pequeños sentarse juntas de forma gratuita).

Otra oportunidad para imponer tarifas: Ser uno de los primeros en abordar. Esto te permite evitar las aglomeraciones y encontrar espacio para tu equipaje. En Southwest, los cargos comienzan en $30, United cobra $24 y Frontier hasta $12.

Incluso las solicitudes simples pueden tener un costo. Registrarte o hacer el check-in con un agente en el mostrador te costará $25 en Frontier Airlines. En Spirit, imprimir un pase de abordaje en el mostrador de la aerolínea cuesta $25.

Qué hacer: Primero, es importante saber que algunas aerolíneas no cobran todas estas tarifas. Southwest, por ejemplo, todavía te permite documentar dos maletas gratis. Con Alaska Air aún puedes seleccionar asientos de forma gratuita.

En segundo lugar, a veces puedes evitar las tarifas descargando la aplicación de la aerolínea en tu teléfono inteligente. De esta manera también puedes tener tu pase de abordar en tu teléfono.

Por último, ten en cuenta que las tarifas suelen ser más transparentes si haces tu reservación directamente en la página de internet de una aerolínea o a través de un agente de viajes, en lugar de utilizar una agencia externa en línea que ofrece servicios de reservación a terceros como Expedia y Orbitz, dice McGee.

Información adicional: consulta la guía de CR para volar sin complicaciones

Renta de Autos

Cargos por el uso del transpondedor de peajes

Muchas empresas de alquiler de vehículos cobran una tarifa diaria por utilizar sus transpondedores de peaje. Alamo, Avis, Budget, Enterprise y National cobran entre $3.95 y $4.95 al día. Tienes la opción de decidir si quieres utilizarlo a la hora de recoger el vehículo en renta.

Illustration: Peter Ryan

El problema es que si decides no participar, esto puede generarte tarifas aún más altas. Hertz, por ejemplo, cobra $4.95 por usar su transpondedor si lo activas con anticipación, pero $9.99 por día si decides no participar y luego pasas por una estación de peaje. Sixt cobra una “cuota administrativa” de $5 por peaje si decides no participar y pasas por una estación de peaje.

Qué hacer: Si tienes un transpondedor para tu automóvil en casa, es posible que puedas llevarlo contigo para usarlo en el alquiler, siempre y cuando vayas a manejar en una zona donde se acepte tu transpondedor y tu estado permita trasladar el dispositivo de un auto a otro. (Algunos estados pueden requerir que añadas el auto de renta a tu cuenta). De lo contrario, es una buena idea aceptar la tarifa del transpondedor al recoger el auto.

Información adicional: Utiliza estos 10 consejos para aprovechar al máximo un tanque de gasolina.

Hotel

Cargos de resort, cargos por destino

En el pasado, las tarifas de “resort” supuestamente cubrían servicios adicionales, más allá de los servicios básicos que esperas de un hotel: acceso exclusivo a la playa, por ejemplo, o instalaciones de gimnasio. Hoy en día, por lo general, tienes que pagar estas tarifas (en promedio de alrededor de $25 por día) independientemente si usas el gimnasio o no. Muchos hoteles en destinos turísticos de Estados Unidos como Las Vegas, Miami y Nueva York van aún más allá y cobran lo que llaman “tarifas de destino” simplemente por el privilegio de reservar una habitación en ese lugar. Esos cargos pueden sumar alrededor de $50 por noche además de la tarifa anunciada por la habitación.

Qué hacer: Presenta una queja y luego negocia. Llama al hotel, solicita una lista completa de tarifas y solicita que las eliminen, o si son fijas, pide que reduzcan el costo de la habitación por la misma cantidad. Para aumentar tus posibilidades de tener éxito, evita pagar por adelantado, negocia antes de registrarte en recepción y realiza tu reservación directamente con el hotel. (Muchas veces, no estarán dispuestos a cambiar las tarifas si tu reservación se realizó a través de páginas de internet externas, dice McGee).

También, puedes hacer tu reservación con un agente de viajes, quien puede tener acceso a ofertas y descuentos que pueden ayudar a compensar esas tarifas adicionales.

Información adicional: CR te muestra cómo encontrar una tarjeta de crédito para viajes más flexible.

Restaurantes y entrega de comida

Tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito (conocidas como “Swipe”), costos de cocina y servicios

Ante el aumento de los precios, algunos restaurantes están cobrando por cosas que solían estar incluidas en los precios de sus menús. Algunos cobran una “tarifa de servicio” o “tarifa de cocina” de alrededor del 5% al 20%, supuestamente para ayudar a compensar al personal que trabaja “en la parte de atrás” del establecimiento. Esto se suma a las propinas del 15% al 20% que generalmente esperan los meseros.

Illustration: Peter Ryan

Los restaurantes también están cobrando cada vez más una tarifa del 1.5% al 3% por pagar con tarjeta de crédito o débito, transfiriendote a ti los costos de procesamiento que ellos pagan por esas transacciones.

Y si buscas un servicio de entrega a domicilio para tu comida, es posible que te cobren precios más altos por cada cosa que ordenes a través de un servicio externo de entrega a domicilio como Uber Eats, Grubhub o DoorDash.

Qué hacer: A Excepción de Connecticut, Maine, Massachusetts y Oklahoma, donde es ilegal, los restaurantes pueden cobrar tarifas por el uso de tarjeta de crédito (swipe fees). Sin embargo, tienen que decírtelo desde el principio, dice Bell de CR. Si no lo hacen, solicita la exención de la tarifa (o un descuento equivalente).

En el caso de las tarifas de entrega de alimentos, es difícil evitarlas. La única forma de posiblemente eludir los recargos en el menú y las tarifas de servicio y entrega es llamar directamente al restaurante para realizar tu pedido, ir a recogerlo tú mismo y pagar en efectivo.

Información adicional: ¿La comida que pediste proviene de una “cocina fantasma”?

Servicios Bancarios

Tarifas por mantenimiento de cuenta, cargos de cajeros automáticos, por fondos insuficientes, y por sobregiro

Algunos bancos cobran entre $5 y $35 al mes por mantener una cuenta corriente o de ahorros. Y muchos cobran una tarifa si retiras efectivo de un cajero automático fuera de la red de tu banco; según un estudio de Bankrate del 2023, el promedio es de $4.73 dólares por transacción.

Varios bancos también cobran tarifas por sobregiro cuando permiten que un cheque u otra transacción de débito se procese aunque no tengas fondos suficientes en tu cuenta para cubrirla. Por otro lado, pueden cobrar una tarifa por fondos insuficientes (o NSF, por sus siglas en inglés) cuando se realiza una transacción en una cuenta sin fondos. Ambas tarifas oscilan entre $19 y $38 por transacción.

Qué hacer: Aunque las tarifas de cajero automático y de mantenimiento de cuentas pueden no calificar como tarifas “basura” porque es razonable que los bancos cobren por sus servicios, lo que está claro es que se pueden evitar.

Para evitar las tarifas de los cajeros automáticos, elige un banco que tenga varios cajeros automáticos dentro de la red que te queden cerca o busca uno que forme parte de una amplia red de cajeros automáticos, como Allpoint, Co-op o MoneyPass, que son utilizadas principalmente por bancos en línea y cooperativas de crédito. Para determinar cuál es la red más conveniente para ti, utiliza la herramienta de localización de cajeros automáticos en el sitio web del banco.

Para evitar las tarifas de cuenta, asegúrate de estar inscrito en el tipo de cuenta que mejor se adapte a tu situación económica: Es posible que tu banco te ofrezca varias opciones de cuentas corrientes, algunas pueden reducir las tarifas si mantienes un saldo razonable y otras que mantienen las cuotas bajas si no lo haces. Otra opción es cambiar de banco. Al igual que con las tarifas de cajero automático, es probable que los bancos en línea y las cooperativas de crédito ofrezcan cuentas gratuitas o de bajo costo.

Cambiar de banco también puede ser una opción inteligente si estás siendo afectado por tarifas elevadas por sobregiro o fondos insuficientes (NSF). Bank of America, Chase y Wells Fargo han eliminado las comisiones NSF; Citi ha eliminado las tarifas por sobregiro; y algunos bancos en línea y cooperativas de crédito también han eliminado algunas de esas tarifas.

Información adicional: Descubre cómo elegir el banco adecuado.

Aplicaciones de pago

Tarifas de transferencia

Las aplicaciones de pago de “pago entre pares” (P2P), como Cash App, PayPal y Venmo cobran una tarifa de entre el 0.5% y el 1.75% de la transacción si deseas que los fondos entrantes se transfieran a tu cuenta bancaria de inmediato, en lugar de tener que esperar de uno a tres días hábiles.

Illustration: Peter Ryan

“Las empresas les transfieren a sus clientes las tarifas que a ellos les cobran por las transferencias inmediatas, y eso no es justo”, dice Ed Mierzwinski, director senior de programas federales para el consumidor en el U.S. Public Interest Research Group (PIRG). “Deberías tener acceso de inmediato a tu dinero, sin penalización”.

Qué hacer: Tu dinero puede transferirse a tu cuenta bancaria de forma gratuita si estás dispuesto a esperar de uno a tres días hábiles para que se realice la transferencia. Sin embargo, si necesitas acceso inmediato a los fondos de P2P de manera regular, considera usar Zelle, que se asocia directamente con bancos y puede transferir el dinero inmediatamente sin cargo alguno.

Información adicional: Consulta este informe especial sobre los posibles riesgos para los consumidores que CR encontró para los usuarios de Apple Cash, Cash App, Venmo y Zelle.

Servicios de conexión a internet de alta velocidad y Televisión de Pago

Tarifas de televisión por difusión, tarifas regionales de deportes, tarifas de infraestructura, tarifas de mejora de red, tarifas de administración desregulada, tarifas de servicios tecnológicos y más

Algunas tarifas son impuestas por el gobierno, pero las facturas de cable, Internet y televisión por satélite están llenas de cuotas que son impuestas por las empresas. Estas a menudo incluyen tarifas de televisión por difusión, tarifas regionales de deportes, tarifas por equipos de módem y enrutador, y tarifas de infraestructura. Estas le permiten a los proveedores anunciar tarifas mensuales bajas, mientras que en realidad le están cobrando a los clientes una cantidad mucho mayor.

La Comisión Federal de Comunicaciones ha propuesto que los proveedores establezcan una etiqueta estandarizada, tomando como modelo la etiqueta nutricional de los alimentos, con una lista de precios que incluya estas tarifas de manera consistente.

Qué hacer: llama a la empresa y amenaza con cancelar tu servicio si no eliminan las tarifas impuestas por la empresa. Si eso no funciona, ten en cuenta que millones de hogares estadounidenses han “cortado el cable”, y han optado por obtener su programación a través de un servicio de transmisión por Internet como Fubo, una antena digital inalámbrica o ambos, en lugar de utilizar los servicios tradicionales de cable.

Información adicional: Descubre cómo reemplazar la televisión por cable por menos de $25 al mes.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de marzo del 2024 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.