Último cheque del Seguro Social en noviembre: ¿Quiénes lo recibirán?

Para este miércoles 26 de noviembre, la Administración de la Seguridad Social (SSA) distribuirá el último cheque a los jubilados que solicitaron su retiro después de 1997, los pagos alcanzan montos de hasta $5,000 dólares.

Todos los meses, el Seguro Social divide los pagos a los jubilados en tres rondas que por lo general son distribuidos los miércoles, los adultos mayores se agrupan dependiendo de su fecha de nacimiento.

En este caso, los últimos en recibir su cheque por parte del Seguro Social son los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes. Es importante que los beneficiarios conozcan sus fechas de pago, ya que de esta manera quienes dependen únicamente de este beneficio puedan administrar mejor sus finanzas.

Los montos de los cheques no son iguales para todos los jubilados. El Seguro Social puede recortar hasta un 30% de los beneficios a los adultos mayores que adelantan su jubilación a los 62 años, actualmente el pago alcanza los $2,000 dólares.

Mientras que los jubilados a los 65 años obtienen el 100%, es decir, $3,000 dólares y aquellos que atrasan su jubilación hasta los $70 años reciben más del 100%, actualmente son $5,000 dólares.

Finalmente, los próximos cheques del Seguro Social se enviarán la primera semana de diciembre para los jubilados retirados antes de 1997 y los asegurados al Programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

