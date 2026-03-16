¿Vale la pena jubilarse a los 62? Estos son algunos aspectos que debes considerar

Si bien, la edad de jubilación comienza en Estados Unidos a partir de los 62 años, el retiro anticipado puede ser tanto una ventaja como un desacierto si se habla en términos monetarios, ya que adelantar la solicitud puede afectar el monto de los pagos mensuales.

No hay una decisión correcta en esto; solo dependerá de las necesidades que tenga el adulto mayor. Retirarse anticipadamente puede generar alivio después de años de carga laboral, y ese es uno de los primeros aspectos a considerar, pero extender el plazo para solicitar la jubilación hasta los 65 años o 70 años puede ser de mayor beneficio.

Romina Boccia, directora de política presupuestaria y de prestaciones sociales del Instituto Cato, señala que, como el Seguro Social le ofrece un pago mensual de por vida al jubilado en caso de no trabajar y ser de bajos ingresos, lo mejor es jubilarse anticipadamente. “Si su alternativa es endeudarse, entonces quizás les convenga solicitarlo cuanto antes”, dijo.

Actualmente, un jubilado a los 62 años cobra aproximadamente $2,000 dólares mensuales; esto se debe a que se le descuenta el 30% del beneficio mensual por jubilación anticipada y este es el segundo aspecto a tomar en cuenta: no recibirá el cheque completo, sino la cantidad más baja.

En cambio, los adultos de la tercera edad que se jubilan a los 65 años (edad plena) o 70 años reciben entre $3,000 y $5,000 dólares, respectivamente, es decir, más del 100% del beneficio mensual.

Por otro lado, una encuesta desarrollada por AARP de 2025 reveló que el miedo a que la entidad no tenga solvencia en un futuro está llevando a muchos estadounidenses a solicitar sus jubilaciones anticipadamente.

Sin embargo, expertos indican que es muy probable que el Congreso logre mantener al programa solvente, por lo que para Robert Brokamp, asesor sénior de jubilación en The Motley Fool, “es muy improbable que haya recortes en las prestaciones para las personas que están cerca de jubilarse o ya jubiladas”, dijo.

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