La FED podría dejar las tasas de interés sin cambios ante la guerra en Irán, señalan analistas

Este miércoles 18 de marzo se espera la segunda reunión de la Reserva Federal y, en medio de tensiones en el Oriente Medio con la guerra en Irán y el disparo del precio del petróleo y la gasolina tras el cierre del Estrecho de Ormuz, analistas prevén que los reguladores de políticas monetarias optarán por mantener las tasas de interés sin cambios.

Los tipos de interés se ubican actualmente en el rango 3.5% a 3.75%, y según CME FedWatch, que basa su análisis en los precios de los futuros fondos federales, indicó que hay un 99% de probabilidad de que la FED se incline por mantener la tasa de referencia, por lo que aquellos estadounidenses que aspiraban a costos de endeudamiento más bajos tendrán que esperar más tiempo.

Incluso en el análisis CME FedWatch destaca que hay un 95% de probabilidad de que las tasas de interés continúen en este rango hasta la próxima reunión pautada para abril y un 77% de que se sostenga hasta la conferencia prevista para junio.

Analistas consideran que la Reserva Federal actuará con cautela, ya que el aumento en el precio de la gasolina tiene grandes repercusiones en los sectores económicos, elevando los costes del transporte y, por ende, como efecto dominó, el de los alimentos y servicios públicos, haciendo peso en los bolsillos de los estadounidenses.

La inflación se mantuvo en febrero

Actualmente, la inflación se mantiene en 2.4%, cercano a los objetivos de la FED del 2%; sin embargo, en el reciente informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, se conoció que el índice de precios al consumidor (IPC), una medida que monitorea los costos de bienes cotidianos, incluyendo la gasolina, aumentó un 0.3% en febrero.

Por su parte, el economista jefe de EY-Parthenon, Gregory Daco, señaló que “dado nuestro pronóstico de inflación general y subyacente del PCE más elevado, hemos revisado nuestra base para mostrar solo un recorte de tipos de interés de 0,25 puntos porcentuales en 2026, probablemente en diciembre, pero es totalmente plausible que la Reserva Federal no realice ningún recorte de tipos este año”, dijo a CBS.

No obstante, hay economistas que consideran la posibilidad de que la FED anuncie subida de los tipos de interés este año si la inflación vuelve a aumentar, pero el dilema para el Banco Central está en uno de los indicadores claves: el mercado laboral. El sector no está en su mejor momento y, con una tasa de desempleo por encima del 4%, podría ser un freno para una probable subida de las tasas de interés.

Según el economista de PNC, Gus Faucher, el mercado laboral se muestra debilitado y la inflación está siendo más alta de lo que le gustaría a la Reserva Federal. “Esto podría crear un problema para el banco central: recortar la tasa de los fondos federales para apoyar el mercado laboral, con el riesgo de que la inflación aumente aún más, o mantener la tasa de los fondos federales en su nivel actual y arriesgarse a una mayor debilidad del mercado laboral”, comentó.

Cambios en la presidencia de la FED

Todas estas decisiones se deben tomar también en medio de las tensiones internas de la entidad, con el cambio de presidencia tras la salida de Jerome Powell, quien dejará su cargo en mayo, y la nominación por parte del presidente Donald Trump a Kevin Warsh.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, ha tenido roces con Powell, especialmente por las continuas solicitudes que le ha hecho a la Reserva Federal para bajar las tasas de interés, peticiones a las que Powell se ha negado.

Aun así, Kevin Warsh deberá ser confirmado por el Senado, y de ser elegido deberá mostrar su labor en la Reserva Federal desde puntos de vista económicos y no políticos.

Sigue leyendo: