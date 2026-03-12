Empleo de mexicanos en EE.UU. promedió 19 millones en 2025, pese a caída laboral de inmigrantes

El empleo de trabajadores mexicanos en Estados Unidos alcanzó en 2025 un promedio de 19 millones de personas, destacando la importancia de la comunidad en el mercado laboral del país vecino y su impacto en la economía mexicana a través de las remesas.

De acuerdo con estimaciones basadas en encuestas laborales de Estados Unidos, ese total se integró por 11.8 millones de trabajadores nacidos en ese país pero de origen mexicano y 7.2 millones de inmigrantes mexicanos.

En conjunto, los mexicanos representaron 11.6% del empleo total en Estados Unidos, lo que equivale aproximadamente a uno de cada 12 trabajadores en la economía estadounidense.

A pesar de su relevancia, el empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes mostró señales de debilitamiento durante 2025. Datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) indican que el número de mexicanos inmigrantes ocupados en Estados Unidos se redujo respecto a 2024, situándose en alrededor de 7.4 millones de trabajadores en el primer trimestre de 2025, lo que implicó la pérdida de más de 130 mil empleos en comparación anual.

Este retroceso se suma a una tendencia de disminución observada desde finales de 2024, particularmente entre los trabajadores hombres, lo que refleja cambios en el mercado laboral y en los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Pese a la desaceleración reciente, los trabajadores mexicanos, tanto inmigrantes como nacidos en Estados Unidos de origen mexicano, según el estudio del Cemla, continúan siendo un componente fundamental de la fuerza laboral estadounidense, especialmente en sectores como la construcción, servicios, agricultura y hospitalidad.

En una comparación con datos oficiales de México, en 2025 el empleo en Estados Unidos de trabajadores mexicanos fue equivalente al 84.5% del número de trabajadores asegurados en el IMSS, el indicador más reconocido de empleo formal en el país vecino.

Como conclusión, el documento destaca que la participación de mexicanos no sólo sostiene actividades clave de la economía estadounidense, sino que también mantiene uno de los principales flujos de ingreso externo para su país, a través de las remesas que millones de familias reciben cada año.

