EE.UU. presiona a países del Caribe y Centroamérica para romper contratos con médicos cubanos

La ofensiva de Estados Unidos contra las misiones médicas cubanas está provocando que una decena de países del Caribe y Centroamérica cierren o reduzcan sus contratos con La Habana, en medio de acusaciones de “trabajo forzado” y amenazas de sanciones migratorias.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el sistema de brigadas médicas como un “esquema de trabajo forzado” con “prácticas laborales abusivas y coercitivas”, y anunció la revocación de visas para funcionarios cubanos y extranjeros involucrados en la contratación de personal sanitario de la isla. El Gobierno cubano rechaza esas acusaciones y sostiene que se trata de programas de cooperación solidaria.

Un pilar económico en riesgo

La exportación de servicios profesionales, principalmente médicos, ha sido durante años una de las principales fuentes de divisas de Cuba, junto con el turismo y las remesas, sectores también golpeados por sanciones y restricciones de Washington.

Según el informe 2024 sobre trata de personas del Departamento de Estado, Cuba ingresó entre $6,000 y $8,000 millones de dólares anuales por la exportación de servicios profesionales. Datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indican que entre 2018 y 2020 estos servicios representaron más del 40% de las exportaciones totales de la isla.

Desde su creación hace más de seis décadas, las brigadas médicas cubanas han enviado a unos 600,000 profesionales a 165 países, según cifras oficiales. Para los países receptores, estos programas han permitido reforzar rápidamente sistemas de salud con escasez de personal. Para los médicos cubanos, implican salarios en divisas superiores a los que reciben en la isla.

Sin embargo, organizaciones como Prisoners Defenders denuncian que el Gobierno cubano retiene hasta el 85% de los pagos realizados por los países anfitriones, confisca pasaportes y penaliza a quienes abandonan las misiones antes de tiempo.

Caribe bajo presión

Las nuevas sanciones estadounidenses han generado preocupación en el Caribe, donde varios países dependían de médicos cubanos para sostener sus servicios públicos de salud.

Miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) han reconocido que algunas islas suspendieron los programas y otras han presentado quejas ante Washington.

La incógnita venezolana

El caso más relevante es Venezuela, históricamente uno de los principales destinos de las brigadas médicas cubanas. Según cifras oficiales, en junio de 2025 había cerca de 13,000 profesionales cubanos en ese país, en su mayoría médicos.

El convenio de cooperación firmado en 2000 contemplaba el intercambio de servicios médicos por petróleo. Sin embargo, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en el contexto de una intervención militar respaldada por Washington, el futuro del acuerdo es incierto. Ninguno de los dos gobiernos ha anunciado formalmente su cancelación.

