¿Por qué cada vez más estadounidenses están reduciendo sus ahorros para la vejez?

Un análisis reciente publicado por la empresa de nóminas Dayforce indicó que cada vez más estadounidenses están reduciendo sus ahorros para la jubilación; la tendencia está relacionada principalmente con las presiones financieras actuales.

De acuerdo con el informe, durante el 2025, la tasa de cotización cayó al 8.9% entre los trabajadores de tiempo completo, en comparación con el 9.2% del año anterior, siendo una de las disminuciones más pronunciadas desde hace tres años.

Para Jason Rahlan, director global de sostenibilidad e impacto de Dayforce, la caída actual se está observando mayormente entre los estadounidenses de clase media. “Esto debería ser una señal de alerta. Podría ser un indicio de dificultades financieras”, dijo a CBS.

En la investigación, Dayforce también señaló que el año pasado, al menos 1 de cada 4 empleados disminuyó sus contribuciones anuales a sus cuentas 401(k) así como otros tipos de cuenta financiadas por su empleador. Según Rahlan, esto podría ser una estrategia de parte de los trabajadores para aumentar su salario neto.

Por lo que, Rahlan consideró que los trabajadores estadounidenses están dejando de lado sus objetivos de ahorro para la jubilación con el propósito de resolver sus problemas económicos actuales, lo que calificó como un grave error financiero.

Por su parte, Matt Bahl, vicepresidente de Financial Health Network, comentó que “cuando se tienen dificultades financieras a diario, es difícil concentrarse en sus objetivos a largo plazo. Estamos viendo las graves consecuencias para las personas de ingresos medios; esto evidencia la crisis de asequibilidad”, dijo.

Aumentan los retiros anticipados de las cuentas de ahorro

Pero otra tendencia se ha vuelto mucho más notoria: debido al estrés financiero por el alto costo de vida actual, cada vez más estadounidenses están optando por hacer retiros anticipados a sus cuentas de ahorro para resolver alguna emergencia o dificultad económica.

Aunque los salarios se han estado equiparando a lo largo de estos años a la elevada inflación, el aumento de los precios básicos de los alimentos, bienes, servicios, entre otros, está pesando sobre la tranquilidad de los hogares estadounidenses, quienes en su mayoría están recurriendo a sus planes de retiro 401(k) para cubrir algunas facturas actuales.

Según el análisis de Dayforce, se calculó que el 20% de los trabajadores a tiempo completo realizaron esta práctica, siendo también uno de los porcentajes más altos desde hace tres años.

Mientras que el informe de Vanguard “How America Saves 2026” señaló que, durante el 2025, aproximadamente el 6% de los participantes de sus planes 401(k) realizaron retiros con el motivo de cubrir alguna dificultad económica.

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