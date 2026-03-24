Trabajadores estadounidenses aseguran que es un mal momento para buscar empleo, según encuesta de Gallup

De acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), actualmente la tasa de desempleo en Estados Unidos se ubica por encima del 4%, con un mercado laboral ajustado que muestra señales de inestabilidad ante la pérdida de 92,000 empleos durante el mes de febrero. La confianza en el sector por parte de los trabajadores estadounidenses está disminuyendo y aseguran que es un mal momento para buscar empleo.

Esta afirmación fue respaldada por una encuesta trimestral desarrollada por Gallup, en la que revela que al menos un 72% de los encuestados opina que la situación en el mercado laboral no es la más favorable, en comparación con el 28% restante que considera que actualmente es un buen momento para buscar y encontrar un empleo de calidad y seguro.

La incertidumbre por parte de los trabajadores estadounidenses sobre un mercado laboral inestable con un considerable enfriamiento de las contrataciones ha impulsado lo que se denomina actualmente “la permanencia laboral”, marcando un enorme contraste con el período conocido como la “gran renuncia” durante la pandemia del Covid-19.

Es decir, que tanto la disminución del empleo como el elevado costo de vida están llevando a los estadounidenses a aferrarse cada vez más a sus puestos de trabajo, según destaca un análisis publicado por ADP Research a principios de marzo.

En este sentido, las perspectivas sobre el mercado laboral están haciendo que los trabajadores estadounidenses se vuelvan mucho más pesimistas, influenciados no solo por el alto índice de desempleo, sino también por el futuro económico. La encuesta de Gallup revela además que la caída del optimismo es más notoria en los recién graduados universitarios.

Sin embargo, Gallup contrastó los datos indicando que, pese a la disminución en la contratación del 3.2%, la rotación sigue siendo baja; las empresas mostraron que la tasa de despidos está en niveles mínimos y la mayoría de las compañías conservan a sus trabajadores en gran manera. Esto está favoreciendo a los empleados más antiguos, pero afectando a los jóvenes que buscan incorporarse al mercado con un empleo fijo.

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