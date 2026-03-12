5 ciudades en EE.UU. que ofrecen incentivos económicos para nuevos residentes

Aunque las mudanzas suelen tomar tiempo y mucho dinero, quizás trasladarse a una de estas 5 ciudades en Estados Unidos podría hacer que sus incentivos económicos te motiven a realizar un cambio de aires y además conseguir un pago por hacerlo.

El crecimiento demográfico y el alto costo de vida en algunas ciudades del país han hecho que vivir en ellas se vuelva cuesta arriba; entre los elevados precios de los alimentos, alquileres, bienes y servicios, a muchos de sus residentes se les dificulta llegar a fin de mes.

Sin embargo, todavía hay ciudades que les ofrecen a sus habitantes un ritmo de vida más desacelerado y, buscando aumentar su fuerza laboral, están realizando incentivos económicos para aquellos que deseen mudarse y hacer vida allí, sobre todo si son trabajadores remotos.

Si ya estabas pensando en hacer un cambio, aquí te presentamos 5 ciudades que pagan a sus nuevos residentes:

Alaska

Este estado forma parte de las entidades que ofrecen pagos por vivir en cualquier ciudad de la entidad; cuenta con un programa denominado Dividendo del Fondo Permanente (PFD), el cual envía cheques anuales a sus residentes de hasta $1,000 provenientes de ganancias del estado por parte de la venta de petróleo y minerales.

Tulsa, Oklahoma

Los trabajadores remotos, mayores de 18 años, podrían mudarse a esta ciudad y recibir un incentivo de $10,000 en efectivo a través del programa Tulsa Remote. Este dinero es para cubrir los gastos de reubicación, entre otros; además regala membresía en espacios de coworking. Si desea aplicar, tiene la información aquí.

Kentucky

A los aventureros al aire libre, quizás les interesará que Red River Gorge ofrece un bono de reubicación de hasta $5,000; la información la podrá obtener aquí.

Baltimore, Maryland

Esta ciudad tiene un programa de reubicación llamado Vacants to Value Booster de Baltimore, el cual otorga hasta $10,000 a los compradores de propiedades Vacants to Value, esto con el propósito de darle vida a las áreas donde el abandono ha causado gran deterioro.

Pero también los nuevos residentes pueden acceder a otros programas con incentivos como “Buying Into Baltimore”, que ofrece hasta $5,000, y el programa “Live Near Your Work” con subvenciones a los trabajadores entre $1,000 y $5,000.

Hamilton, Ohio

El Programa de Atracción de Talentos en esta ciudad ofrece hasta $15,000 a residentes recién graduados que deseen mudarse y trabajar en el condado de Butler.

Sigue leyendo: