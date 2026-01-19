Cheque de estímulo de hasta $1,000 en febrero ¿Quiénes lo recibirán?

Este año, miles de contribuyentes en el estado de Alaska recibirán cheques de estímulo que alcanzan los $1,000 dólares por parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD).

El Departamento de Ingresos del Alaska ya publicó en su página oficial el cronograma con las fechas exactas en la que los contribuyentes recibirán su cheque en el mes de febrero.

El Dividendo del Fondo Permanente (PFD) es un fondo que proviene de las ganancias del estado por parte de la venta de petróleo y minerales, y que tiene como principal objetivo ser distribuido en los hogares de menores ingresos y recursos, a la vez que busca impulsar la economía local.

Las fechas de pago del PFD se establecen dependiendo del día de solicitud y su aprobación, en este caso, los primeros cheques del año quedaron de la siguiente manera:

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estatus “Elegible-No Pagado” el 7 de enero de 2026 se distribuirán el 15 de enero de 2026.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estatus “Elegible-No Pagado” el 11 de febrero de 2026 se distribuirán el 19 de febrero de 2026.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estatus “Elegible-No Pagado” el 11 de marzo de 2026 se distribuirán el 19 de marzo de 2026.

No todos los contribuyentes en el estado de Alaska recibirán este beneficio, ya que, además de la solicitud es necesario cumplir con ciertos requisitos como:

Residir en el estado de Alaska y tener intenciones de quedarse indefinidamente durante la solicitud.

No haber solicitado residencia ni beneficios como residente de otro estado o país.

No haber sido condenado por un delito grave en el año de residencia.

Finalmente, el monto establecido para este año es de $1,000 dólares para cada contribuyente, para más información sobre el Dividendo del Fondo Permanente (PFD) y su solicitud puede consultar la página web https://pfd.alaska.gov.

Sigue leyendo: