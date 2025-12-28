¿Cómo reducir el costo de la calefacción este invierno?

Recientemente, el grupo sin fines de lucro PowerLines indicó a través de un análisis que aproximadamente durante el invierno más de 100 millones de estadounidenses podrían observar cómo sus facturas de calefacción se elevan.

Además de los altos precios de los alimentos y bienes, los costos de la energía se sumarán a los problemas de asequibilidad que enfrentan los estadounidenses para este fin de año.

Al respecto, la Asociación Nacional de directores de Asistencia Energética (NEADA) indicó en un informe que se espera un aumento del 9.2% en los servicios de calefacción, esto quiero decir que los hogares estadounidenses en promedio pagarán $995 dólares durante este invierno.

Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA comentó en un comunicado que “millones de hogares se están viendo empujados a una mayor deuda con los servicios públicos y al borde de cortes de suministro simplemente porque no pueden permitirse mantener sus hogares cálidos”, dijo.

Ante los elevados costos de este servicio tan prioritario durante el invierno, aquí te dejamos algunos consejos que puedes implementar para reducir su uso y ahorrar durante la temporada de bajas temperatura:

Justin Castronova, inspector principal de First Choice Inspectors en Illinois, aconseja que es necesario invertir en electrodomésticos de bajo consumo, estos pueden llegar a generar ahorros entre los $10 a $50 dólares al mes.

Otro consejo útil es aislar la casa, de esta manera estará protegida contra el duro frío de invierno, y durante este proceso se recomienda también solucionar las fugas evidentes, Castronova indica revisar muy bien puertas y ventanas.

Finalmente, puede solicitar asistencia estatal o federal, incluso de organizaciones sin fines de lucro, para ayuda financiera en las facturas o reparaciones energéticas.

