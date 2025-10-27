¿Usar un calentador portátil te ayudará a ahorrar dinero?





Mi estudio siempre está frío. ¿Debería usar un calentador portátil o subir la calefacción de toda la casa?

Un calentador portátil solo puede ser útil si se usa como calefacción adicional.

Usar un calentador portátil puede ser una buena manera de aumentar la temperatura en una habitación pequeña con corrientes de aire, y podría ser más económico que encender la calefacción central. Sin embargo, no es una solución mágica para acabar con una factura de luz alta.

Un calentador portátil solo resulta económico si lo usas con moderación. En general, la electricidad es más cara que el gas natural, el combustible más común para la calefacción de toda la casa en el norte de Estados Unidos. Los calentadores deben usarse como calefacción complementaria, no como sustituto de un sistema central que caliente toda la casa.

Muchos de los calefactores portátiles que hemos probado afirman calentar solo entre 150 y 200 pies cuadrados (o entre 14 y 19 metros cuadrados). La mayoría consume 1,500 vatios en la configuración de calor más alta, lo que equivale a unos $2.10 por un día de 8 horas o unos $64 al mes, según el coste medio de la electricidad a nivel nacional.

Para calcular el gasto de tu calentador portátil según las tarifas eléctricas locales, sigue estos pasos:

1. Multiplica la potencia de tu calentador por las horas de uso.

2. Multiplica el resultado del paso #1 por tu tarifa eléctrica local por kilovatio-hora.

3. Divide el resultado del paso #2 entre 1,000.

También recuerda tener en cuenta el costo inicial del calentador portátil. Algunos modelos de alto rendimiento de nuestras calificaciones tienen un precio inferior a $100, pero otros valen considerablemente más, lo que reduce la probabilidad de recuperar ese gasto con el ahorro energético.

Es mejor usar un calentador portátil solo cuando realmente lo necesites, como por ejemplo para calentar una habitación en la que estarás varias horas. Nunca dejes los calentadores encendidos durante la noche ni sin supervisión durante largos periodos, ya que pueden provocar un incendio. CR también recomienda apagarlos antes de acostarse y no depender de un temporizador. Para leer más consejos sobre cómo elegir y usar un calentador, consulta nuestra guía de compra de calentadores portátiles.

Calentadores portátiles que puedes considerar

Estos modelos, según nuestra calificaciones de calentadores portátiles, tuvieron el mejor rendimiento para calentar toda la habitación y a las personas dentro de ella.

Comfort Zone CZ499R

The Comfort Zone CZ499R boasts top-notch performance, earning excellent scores in our tests for room heating and warming an individual in front of it. The small machine’s controls are easy to use, the fan can run at multiple speeds, and its low price is a bonus. It also comes with a remote. One caveat, though: This model receives an unimpressive score in our hot-surface test, meaning that touching the heat exhaust outlet can cause pain or a burn when it’s operating on its highest setting. With that in mind, be careful with the Comfort Zone in a household with young children or pets who may accidentally touch it. It’s a CR Green Choice model, meaning we’ve judged it to have a lower environmental impact based on its energy use, design characteristics, shipping footprint, and other factors.

Lasko AW315 Bladeless Tower (Home Depot)

The Lasko AW315 is adept at heating a room and directing heat at one person, earning excellent ratings on both tests. Its slim profile sets it apart from many space heaters, and its small footprint allows you to put it almost anywhere. It comes with a remote, too. This Lasko is a Green Choice model, meaning CR has judged it to have a lower environmental impact than others we’ve tested. It gets very good scores in our fire-safety and hot-surface tests, meaning it’s not likely to ignite nearby fabric and stays relatively cool to the touch. It’s pretty quiet, too. But it lacks a tip-over safety switch.

Honeywell HCE323V

The Honeywell 323V isn’t quite as capable at spot-heating as the other two heaters on this list; still, it gets a top score for room heating and, like the others, an excellent score for fire safety. That said, the heat exhaust outlet can get hot enough to cause burns when set on high, and it was a bit noisy in our tests. Features include a timer and an oscillating fan with multiple speeds. It also includes a remote control for convenience. Its warranty, at three years, isn’t the longest, but it’s better than many.

Nota del editor: Una versión anterior de este artículo también fue publicada en la edición de febrero de 2024 de la revista Consumer Reports.

