Cheque de estímulos de hasta $1,300: quiénes faltan por recibirlo

En el estado de Colorado, más del 70% de los contribuyentes ya han recibido su cheque de estímulo en formato de reembolso de impuesto por parte del programa TABOR por un monto de hasta $1,300 dólares.

Los cheques comenzaron a emitirse a partir de octubre de este año, y los primeros en recibirlo fueron los contribuyentes con declaraciones anticipadas o vía internet, la mayoría de las personas que recibieron el reembolso fueron las que optaron por pagos directos en la declaración por lo que denota una diferencia en el proceso, entre quienes decidieron cheques en papel.

Aunque el cheque del reembolso busca llegar a toda la población, hay una serie de requisitos que se debían cumplir para recibirlo:

Tener 18 años o más.

Haber sido residente en el estado de Colorado durante al menos seis meses del año fiscal 2024.

Haber presentado la declaración de impuestos estatales sobre la renta o haber hecho la solicitud para el reembolso de impuestos prediales, alquiler y calefacción (PTC).

El plazo para solicitar la prórroga era hasta el 15 de octubre y para hacer el reclamo se debe llenar el Formulario DR 0104.

Los montos del reembolso van desde los $177 dólares hasta los $1,300 dólares dependiendo de los ingresos declarados por el contribuyente que correspondan al año fiscal 2024.

El programa TABOR es un mecanismo fiscal establecido desde 1992, que obliga al estado de manera constitucional a reembolsarle a los contribuyentes, los ingresos exceden el límite de gasto ajustado cada año. Para este año, se espera que la distribución alcance los $293.3 millones de dólares provenientes de un superávit fiscal de la actividad económica del 2024.

Finalmente, los contribuyentes que aun en noviembre no reciben su reembolso cumpliendo con todos los requisitos, deben encontrarse en alguna de las fases del proceso de distribución: verificación de datos, aprobación del reembolso o emisión del cheque. Para más información puede acceder https://tax.colorado.gov/TABOR.

