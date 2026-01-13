Programa social “Cash with Care” distribuirá cheques de hasta $1,200: quiénes pueden acceder

Al menos unos 60 jóvenes en la ciudad de Nueva York en edades entre los 18 y 24 años podrían acceder a un cheque de estímulo impulsado por el programa local “Cash with Care” con montos que alcanzan los $1,200 dólares que será distribuido durante 9 meses.

Cash with Care, es un programa piloto local y no federal que tiene como principal objetivo beneficiar a jóvenes de bajos ingresos, recursos o situación vulnerable, los cuales enfrentan altos riesgos de quedarse sin hogar.

En medio de un elevado costo de vida, programas sociales como este llaman la atención de la población quienes también padecen las consecuencias de una fuerte crisis de asequibilidad, es por esa razón, que el programa en alianza como Covenant House New York (CHNY) busca beneficiar a estos jóvenes sin hogar con un presupuesto de aproximadamente $1.5 millones de dólares que ha sido asignado por el estado.

De acuerdo con el programa, el dinero será distribuido durante nueve meses en efectivo, y no tendrá restricciones en su forma de gasto, pero se espera que los jóvenes que califiquen lo usen para cubrir sus gastos básicos: alimentos, renta, servicios, transporte, educación, entre otros.

¿Quiénes pueden aplicar?

Este programa a diferencia de otros no es para toda la población, tampoco forma parte de los cheques de estímulos federales o pagos del IRS, solo será asignado a los jóvenes seleccionados en la ciudad de Nueva York, tampoco se requiere cumplir con requisitos como: declaración de impuestos.

Otro de los objetivos de este programa será el demostrar a través de un estudio que la ayuda directa a la población vulnerable puede llegar a ser de gran ayuda y es efectiva. Por ese motivo, aunque este programa cuente actualmente con un alcance limitado, sus resultados podrían llegar a influir políticas sociales futuras.

