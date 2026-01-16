¿Trump olvidó cheque de estímulo de $2,000 por aranceles?

El presidente Donald Trump pareció olvidar por un momento que había prometido un cheque de $2,000 dólares de los fondos recaudados por aranceles a decenas de países.

Así lo reveló una conversación de que el mandatario tuvo con cuatro periodistas del New York Times: Zolan Kanno-Youngs, Tyler Pager, Katie Rogers y David E. Sanger.

Rogers recordó a Trump su promesa del cheque de estímulo. El mandatario rectificó su primera respuesta y afirmó que el envío podría ocurrir a finales del 2026.

A continuación la conversación compartida por el Times.

Katie Rogers: Prometió cheques de $2,000 a los estadounidenses con base en sus ingresos por aranceles. ¿Cuándo pueden esperarlos?

Presidente Trump: ¿Hice eso? ¿Cuándo lo hice?

Rogers: Bueno, quiero decir, su…

Trump: Sí, estoy pensando. Bueno, entregué $1,776 al ejército.

Pager: ¿Cuándo recibirán esos cheques esos estadounidenses?

Trump: Bueno, voy a… el dinero de los aranceles es tan sustancial. Está entrando, que podré entregar $2,000 en algún momento. Diría que hacia finales de año.

Zolan Kanno-Youngs: ¿No necesitan al Congreso? ¿No necesitan que el Congreso los ayude con eso?

Trump: No, no lo creo. Lo estamos recibiendo de otras fuentes.

David E. Sanger: Usted ha dicho que los ingresos arancelarios se destinarán a eso. Dijo que los ingresos arancelarios se destinarían a la reducción del déficit.

Trump: Sí.

Sanger: Usted ha dicho que los ingresos arancelarios se destinarían a defensa.

Trump: Correcto. Se destinarán a todas esas cosas.

Sanger: ¿Hay suficientes ingresos arancelarios?

Trump: Claro que sí.

Sanger: Me parece que lo que se está obteniendo en ingresos arancelarios no cubre todo eso.

Trump: Y también tenemos crecimiento. También tenemos un crecimiento tremendo en el país. Tenemos ingresos arancelarios, lo cual es tremendo. Nos ha dado una seguridad nacional tremenda. Le daré un ejemplo.

La promesa del mandatario dependerá también de la decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de aplicar aranceles generales a otros países. Trump reconoció que si había una determinación en contra, su gobierno tendría que pagar miles de millones de dólares.

“Las cifras reales que tendríamos que pagar si, por cualquier razón, la Corte Suprema fallara en contra de Estados Unidos en materia de aranceles, ascenderían a cientos de miles de millones de dólares, y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas requerirían por las inversiones que realizan en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles”, aseguró Trump.

