Empresas privadas en EE.UU. agregaron 63,000 puestos de trabajo en febrero, según ADP

Este miércoles, la firma de procesamientos de nómina ADP publicó su análisis del mercado laboral correspondiente a febrero, indicando que las empresas privadas en Estados Unidos habrían agregado 63,000 puestos de trabajo durante el segundo mes del año.

Las cifras presentadas esta semana han superado las estimaciones de los economistas, quienes esperaban unos 50,000 puestos de trabajo, y los datos registrados en el informe de enero, en el que se reportaron unos 22,000 empleos agregados, siendo una de las cifras más bajas en meses.

Al respecto, Nela Richardson, economista jefe de ADP, comentó en el informe que se ha estado observando en las últimas semanas un aumento de la contratación, además de mejoras salariales, especialmente en quienes permanecen en sus empleos.

¿Cuáles fueron los sectores que agregaron puestos de trabajo?

Entre los sectores que aumentaron sus puestos de trabajo durante el mes de febrero se encuentran los servicios de educación y salud con 58,000 empleos, seguido de la construcción con 19,000 puestos y servicios de información, que tuvo un aumento de 11,000 empleos más.

Mientras que los sectores que disminuyeron su nómina están servicios profesionales y empresariales (30,000 puestos de trabajo menos), manufactura (reportó una disminución de 5,000 empleos) y comercio, transporte y los servicios públicos (recortaron 1,000 puestos de trabajo).

El período de la “gran renuncia” quedó atrás

En los últimos meses, se ha registrado una gran ola de despidos en sectores del comercio, como cadenas minoristas y en empresas tecnológicas, tras la llegada de la inteligencia artificial y la necesidad de las compañías de invertir cada vez más en la automatización de sus operaciones.

Esto ha provocado que más trabajadores estadounidenses se aferren a sus puestos de trabajo en la denominada “permanencia laboral”. La elevada tasa de desempleo por encima del 4%, la caída en el ritmo de las contrataciones y la incertidumbre económica disminuyeron en los últimos meses la tasa de rotación a mínimos históricos, aumentando entre los empleados el temor de quedarse fuera del mercado laboral por mucho más tiempo; es decir, que el período de la “gran renuncia” observado durante la pandemia, impulsado por la búsqueda de nuevas oportunidades, quedó atrás.

“La actual contratación se parece a la que se registró tras la Gran Recesión. Se observa claramente que el mercado laboral se ha debilitado con el paso de los años. Vimos que el crecimiento del empleo asalariado se desaceleró considerablemente”, dijo en entrevista Elise Gould, economista sénior del Instituto de Política Económica a Capital & Main.

¿Hubo aumento salarial?

El informe de ADP registró que el salario para quienes se quedaron en sus puestos de trabajo aumentó un 4.5%, es decir, que se mantuvo sin cambios desde enero, mientras que, para quienes cambiaron de empleo, el salario cayó un 6.3%.

“Dado que la contratación se concentra en unos pocos sectores, nuestros datos no muestran un beneficio salarial generalizado por cambiar de trabajo. De hecho, la prima salarial por cambiar de empleador alcanzó un mínimo histórico en febrero”, señaló la economista Nela Richardson.

Los datos presentados este miércoles por ADP se anticipan a los esperados este viernes 6 de febrero por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales. Analistas prevén que habrá un aumento en la contratación de al menos 50,000 puestos de trabajo más y que la tasa de desempleo se mantendrá en el 4.3%.

