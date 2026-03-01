Los 5 trabajos mejor pagados en EE.UU. para 2026

De acuerdo con una encuesta desarrollada por Resume Builder se conoció que cada vez más jóvenes entre la Generación Z están decidiendo por carreras manuales que tienen buenos salarios y que no requieren de títulos universitarios para ingresar al mercado laboral.

Los resultados de la encuesta elaborada en el 2025 señalan que los jóvenes buscan aprender de oficios bien remunerados, ya que los costos y matrículas universitarias se están volviendo inasequibles.

Al respecto, Nathan Soto, autor del informe Resume Genius indicó que, los trabajos manuales suelen ser empleos bien remunerados con buen crecimiento, los cuales no requieren título universitario, además comentó que muchos de estos están a salvo de las automatizaciones.

Si bien, es imposible predecir cuánto será el alcance de la inteligencia artificial en unos años y cuánto afectará a ciertos sectores laborales. Los trabajos manuales ofrecen esa seguridad laboral importante, ya que muchos actualmente temen ser desplazados ante la incorporación de la IA a sus puestos de trabajo.

En este sentido, aquí te presentamos una lista de 5 empleos manuales mejor pagados en EE.UU. para 2026, según Resume Genius:

Fontanero, instalador de tuberías y de vapor

El salario promedio para estos trabajos es entre $62,970 a $105,150 dólares, por lo general solo se requiere de diplomas de secundaria y conocimientos en el área.

Trabajador ferroviario

Aunque suena como un trabajo complejo solo se requiere de formación práctica y diploma de secundaria, el salario promedio va desde los $75,680 a $100,130 dólares.

Técnico de ascensores y escaleras mecánicas

Para desempeñarse en esta área se requieren conocimientos y diploma de secundaria, se puede obtener entre $106,580 a $149,250 dólares en salario.

Mecánico y técnico de equipos de aviónica de aeronaves

De acuerdo con el informe de Resume Genius, el salario puede alcanzar los $79,140 a $120,080 dólares, los trabajadores requieren formación postsecundaria.

Electricista

El ingreso puede ir desde los $62,350 a $106,030 dólares, requiere de diploma y conocimientos en el área, es un campo extenso, pero la oferta laboral es sólida.

