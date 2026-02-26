eBay anuncia el recorte del 6% de su plantilla para centrarse en “prioridades estratégicas”

Este jueves, la plataforma de comercio electrónico y subastas en línea, eBay, anunció el recorte del 6 % de su plantilla con el propósito de reinvertir y alinear la estructura de la compañía mientras priorizan sus estrategias.

El recorte de puestos de trabajo representa cerca de 800 trabajadores. “Agradecemos las contribuciones de los empleados afectados y nos comprometemos a apoyarlos con cariño y respeto”, dijo en un comunicado un portavoz de eBay.

La compañía, que contaba con unos 12,300 trabajadores en todo el mundo para el cierre del 2025, informó además en el comunicado que estos despidos se estarán realizando en todas las áreas operativas de la empresa.

Una segunda ola de despidos

Sin embargo, este es el segundo recorte en el trascurso de dos años cuando a principios del 2024 anunció el despido de al menos 1,000 empleados, un 9 % de su plantilla, con la intención de disminuir contratos con una “fuerza laboral alternativa”.

En ese momento, Jamie Iannone, director ejecutivo de eBay, expresó que “si bien estamos avanzando en nuestra estrategia, nuestra plantilla y gastos generales han superado el crecimiento de nuestro negocio. Estamos implementando cambios organizacionales que alinean y consolidan ciertos equipos para mejorar la experiencia de extremo a extremo y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo”, destaca Iannone.

La plataforma sigue aumentando su inversión en IA

El CEO también destacó que la compañía está al tanto del “entorno macroeconómico desafiante” en el que se encuentran, por lo que en los últimos meses han disminuido a sus empleados a la par que aumentan su inversión en inteligencia artificial, buscando integrar las herramientas tecnológicas y mejorar para los clientes sus experiencias en compras y ventas.

La plataforma de subastas se mantiene en la competencia ante sus grandes rivales como Amazon, Walmart, TikTok Shop, Etsy, Temu, entre otros. Además, informó que tiene planes de adquirir Depop por unos $1,200 millones de dólares en efectivo.

Recientemente, en su informe de ganancias del cuarto trimestre, también se conoció que la compañía creció más del 16 % en volumen bruto de mercancías de las principales categorías en los últimos años.

eBay llega a acuerdo tras campaña de acoso

Finalmente, este miércoles 25 de febrero, la plataforma alcanzó un acuerdo ante el tribunal federal de Boston con una pareja de Natick, Massachusetts, conocida como David e Ina Steiner, quienes en el año 2021 demandaron a la empresa por unos $500 millones de dólares alegando que fueron acosados por exempleados de eBay. Aunque los términos del acuerdo no fueron divulgados, el año pasado la compañía pagó una multa de casi $3 millones de dólares admitiendo la responsabilidad.

