5 trabajos remotos con sueldos de hasta $2,000 que puedes hacer desde casa si eres madre a tiempo completo

Aunque la inflación se ha enfriado en los últimos meses, ubicándose para el último informe en el 2.4 %, para muchos hogares en Estados Unidos el costo de vida sigue siendo un problema. Por esa razón, la mayoría de las familias promedio buscan varios ingresos al mes que les permitan cubrir los gastos del hogar y de esta manera ampliar su presupuesto.

Las presiones financieras están llevando a los hogares a dejar las estructuras tradicionales de un solo proveedor y, en cambio, las parejas están optando por compartir por igual la carga económica para cumplir con los objetivos financieros, tal y como destaca un análisis publicado recientemente por BMO Real Financial Progress Index.

“Con el aumento de los costos que ejercen presión sobre las finanzas familiares, trabajar juntos en los presupuestos y objetivos se ha vuelto esencial para lograr un progreso financiero real”, destaca Lizzy Díaz-Ortiz, vicepresidenta y directora de Segmentos de Adquisición de BMO.

La brecha salarial y el cuidado infantil

Pero, ¿qué sucede cuando la brecha salarial sigue siendo un obstáculo o cuando hay niños pequeños en el hogar y el presupuesto familiar no alcanza para un cuidado infantil? Según el análisis de BMO, más del 60 % de los hombres tienen mayores ingresos, frente al 50 % de las mujeres; a esto se suma que la mayoría abandona la fuerza laboral para dedicarse a las responsabilidades del hogar.

En los resultados de una encuesta desarrollada y publicada recientemente por Catalyst, se conoció que aproximadamente 455,000 mujeres abandonaron voluntariamente la fuerza laboral durante el 2025. La principal razón de esta tendencia es que cada vez más empleadores están eliminando la flexibilidad de los horarios o trabajos híbridos y exigiendo tiempo completo en oficina, por lo que muchas mujeres deben decidir entre las responsabilidades del hogar y sus empleos.

Trabajos remotos

Es por ese motivo que GOBankingRates ha publicado una lista de trabajos remotos con sueldos de hasta $2,000 dólares que puedes hacer desde casa si eres madre a tiempo completo:

Ayudante Administrativo

Los asistentes virtuales desempeñan varias funciones y tareas, desde gestión de proyectos, redacción de documentos, manejo de agendas, entre otros; se calcula que el salario promedio por hora alcanza los $22,82 dólares.

Representante de ventas internas

El salario promedio en este empleo alcanza los $57,69 dólares por hora; puede incluir comisión. Se trata del típico trabajo de ventas, pero desde casa con más horarios flexibles.

Representante de servicio al cliente

Servicio al cliente es de los trabajos más comunes de esta modalidad; se puede ganar hasta $20,59 dólares por hora.

Ejecutivo de cuentas

El salario promedio es de $61,54 dólares por hora; puede incluir comisión. Las funciones que se cumplen se relacionan con la venta de productos o servicios.

Especialista en verificación

Muchos sectores contratan empleados en esta área con salarios que alcanzan hasta los $23,81 dólares por hora; se encargan de verificar información, ya sea de servicios de salud, bancarios, entre otros.

Sigue leyendo: