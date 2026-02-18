Más del 50% de las parejas latinas en EE.UU. comparten por igual la responsabilidad financiera, según un análisis

En medio de costos más altos, miles de familias latinas en Estados Unidos están sintiendo las presiones sobre sus bolsillos y presupuestos familiares; es por esa razón que gran parte de los hogares está redefiniendo este año la manera en cómo gestionan los ingresos y sus responsabilidades financieras.

De acuerdo con nuevos datos publicados por BMO Real Financial Progress Index, más del 50 % de las parejas latinas en Estados Unidos comparten por igual la carga económica para cumplir con los objetivos financieros familiares, lo que evidencia un notable cambio en las estructuras tradicionales del proveedor.

Al respecto, Lizzy Díaz-Ortiz, vicepresidenta y directora de Segmentos de Adquisición de BMO, indicó en el informe que, “en contraste con los estereotipos arraigados, muchas parejas latinas en Estados Unidos hoy en día consideran el dinero como una responsabilidad compartida en lugar de un rol de proveedor único”, dijo.

Desde que aumentó la inflación a mediados del 2022 a su nivel más alto, los precios de los alimentos, bienes y servicios se dispararon, llevando a los hogares a un aumento de sus deudas en tarjetas de crédito, recortes en sus gastos discrecionales y la búsqueda de segundas entradas de dinero para llegar a fin de mes, por lo que la carga financiera comenzó a ser compartida.

“Con el aumento de los costos que ejercen presión sobre las finanzas familiares, trabajar juntos en los presupuestos y objetivos se ha vuelto esencial para lograr un progreso financiero real”, expresó Díaz-Ortiz.

Y estas decisiones han sido claves para los hogares, pese a que continúa existiendo la brecha salarial. Según datos presentados por BMO en su análisis, el 62 % de los hombres latinos tienen mayores ingresos, frente al 54 % de las mujeres latinas, y destaca que, si bien la disparidad salarial es una realidad, las parejas se siguen esforzando por mantener un equilibrio repartiendo los gastos de forma equitativa, sin perder su independencia financiera.

Finalmente, en el informe presentado por BMO se conoció que aproximadamente el 70 % de las parejas latinas aseguran que en una relación es importante hablar de finanzas con mayor franqueza, mientras que el 30 % admite que el tema sigue siendo un tabú al no revelar todos los detalles de sus finanzas con la pareja.

