Encuesta revela que mujeres eligen su bienestar sobre el desequilibrio laboral

De acuerdo con una encuesta desarrollada por Catalyst, más de la mitad de las mujeres en edad laboral decidieron durante el 2025 abandonar sus trabajos para dedicarse a otras responsabilidades como, el cuidado infantil.

Según los resultados de la encuesta, unas 455,000 mujeres abandonaron voluntariamente la fuerza laboral y esto se debe a que a diferencia de los años de pandemia por el Covid-19 actualmente cada vez más empresas están eliminando sus horarios reflexibles o híbridos, haciendo que sus empleados regresen a tiempo completo en oficina, lo que está obligando a muchas mujeres a decir entre sus empleos y responsabilidades en el hogar.

El informe de Catalyst detalla, que esta tendencia ha llevado a que una parte de las mujeres activas laboralmente busquen empleos con mayor flexibilidad. Para Sheila Brassel, directora de investigación de Catalyst, estas mujeres no están abandonando sus carreras o trabajos por falta de ambición, sino por carecer de opciones.

Brassel señala que sus datos muestran claramente que las mujeres no están abandonando sus carreras profesionales. “Lo que realmente estamos viendo es que se trata de un problema estructural. Sin el apoyo necesario para afrontar estas responsabilidades de cuidado y horarios laborales tan rígidos y limitados, las mujeres se ven obligadas a tomar decisiones imposibles”, dijo.

La investigadora añade que para la mayoría de las mujeres abandonar sus trabajos es una decisión difícil, pero muchas están divididas “entre alguien que depende de ellas para su cuidado y bienestar y poder presentarse a trabajar”, comentó Brassel.

Por otro lado, el estudio mencionó que no es solo por el cuidado infantil que toman estas decisiones. Al pertenecer la “generación sándwich” como se ha denominado debe asumir en muchos casos otro tipo de responsabilidades, es decir, el cuidado no solo de sus hijos sino también de sus padres.

Según un estudio llevado a cabo por la Escuela de Negocios de Harvard dio a conocer que 3 de cada cuatro trabajadores asume este tipo de cuidado, esto los ha llevado a abandonar sus empleos de tiempo completo e incluso se reveló que actualmente muchas empresas están ofreciendo licencias remuneradas por cuidado familiar.

En un análisis, Sparrow, una empresa de gestión de licencias comentó que, “esto sugiere que los empleados están gestionando cada vez más situaciones de cuidados prolongados, exactamente los escenarios que, sin el apoyo adecuado para las licencias, obligan a los trabajadores talentosos a sufrir estrés crónico y agotamiento o a abandonar la fuerza laboral por completo”, dijo.

