La confianza del consumidor en EE.UU. cae en enero a su nivel más bajo desde 2014

Un informe publicado recientemente por The Conference Board indicó que la confianza del consumidor estadounidense para el cierre de enero 2026 cayó 84,5 desde su lectura de 94,2 en diciembre 2025.

De acuerdo con el análisis esta disminución de 9,7 puntos coloca la confianza del consumidor en uno de los niveles más bajos desde 2014, incluso muy por debajo de los mínimos registrados en la pandemia por el Covid-19 cuando los estadounidenses se encontraban preocupados ante un mercado laboral ajustado.

Al respecto, Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board comentó que,“la confianza se desplomó en enero debido a la creciente preocupación de los consumidores sobre la situación actual y las expectativas de futuro“.

Según Peterson, “los cinco componentes del Índice se deterioraron, llevando el Índice general a su nivel más bajo desde mayo de 2014 (82,2), superando así los niveles más bajos registrados durante la pandemia de COVID-19”, dijo.

Por otra parte, los desarrolladores del informe indicaron que la opinión de los estadounidenses en cuanto a las condiciones actuales del mercado laboral y empresarial también disminuyeron hasta los 113,7 en enero, y esto se ve influenciado por las expectativas también de los consumidores en cuanto a sus ingresos y condiciones laborales los cuales descendió de los 80 puntos a los 65,1 puntos.

Los datos registrados siguen indicando que, pese a que la inflación ha disminuido para el cierre del año pasado, aun las perspectivas de los ingresos dentro de los hogares estadounidenses siguen siendo poco positivas.

Los registros de The Conference Board señalan que la confianza se desplomó en todas las edades y clases sociales, aunque la generación Z se mostró como una de las más optimistas; sin embargo, los estadounidenses con ingresos por debajo de los $15,000 se mantienen poco optimista en cuanto al futuro económico.

Finalmente, el análisis destaca que pese a la incertidumbre muchos consideran poco probable que se desarrolle una recesión en los próximos 12 meses.

Sigue leyendo: