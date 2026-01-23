La mayoría de familias en EE.UU. no puede pagar el cuidado infantil: estudio

Para millones de familias en Estados Unidos, el cuidado infantil se ha convertido en uno de los gastos más difíciles de enfrentar. Más allá de la inflación o el precio de la vivienda, pagar una guardería de tiempo completo puede desequilibrar por completo el presupuesto familiar. Un nuevo análisis revela que, para la mayoría de los hogares, este servicio básico está muy lejos de ser accesible.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos considera que el cuidado infantil es asequible cuando no supera el 7% del ingreso anual del hogar. Sin embargo, bajo ese criterio, una familia necesitaría ganar cerca de $403,000 dólares al año para cubrir el cuidado de dos niños sin comprometer sus finanzas, según estimaciones de la plataforma LendingTree.

Lamentablemente, el ingreso familiar medio en Estados Unidos fue de $105,800 dólares en 2024, de acuerdo con datos de la Reserva Federal de St. Louis. Esta cifra queda muy por debajo de lo necesario para cubrir cómodamente los costos actuales de guarderías y centros de cuidado infantil.

El gasto promedio anual para una familia con un bebé y un niño de cuatro años alcanza los $28,000 dólares, según la organización Child Care Aware of America. Esto equivale a más de $2,300 dólares mensuales, un monto que muchas familias simplemente no pueden absorber sin sacrificar otros gastos esenciales.

“Los costos del cuidado infantil son simplemente abrumadores para todos, excepto para los estadounidenses más ricos”, afirmó Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree, a CBS News. “Esto obliga a los padres a tomar decisiones muy difíciles, incluso plantearse si tener hijos o no”.

Los datos muestran que las familias con dos hijos gastan en promedio $2,252 dólares al mes en cuidado infantil. En decenas de ciudades grandes del país, ese monto supera el costo de alquilar un apartamento de dos habitaciones.

LendingTree identificó al menos 85 áreas metropolitanas donde el cuidado infantil es más caro que la renta. Ciudades como Omaha, Milwaukee y Buffalo encabezan la lista.

En Omaha, el cuidado infantil mensual promedio es de $2,891 dólares, mientras que el alquiler promedio es de $1,368 dólares. En Milwaukee, la diferencia supera los $1,400 dólares mensuales. Y en Buffalo, un alquiler promedio de 2 habitaciones vale $1,343 dólares mensuales, mientras que el cuidado infantil cuesta un promedio de $2,761 dólares. Situaciones similares se repiten en ciudades como Springfield, Syracuse, Minneapolis y Chicago.

Incluso en grandes áreas urbanas como Washington, D.C., el cuidado infantil mensual ronda los $3,854 dólares, superando ampliamente el alquiler promedio de un apartamento de dos habitaciones. Estas diferencias obligan a muchas familias a buscar alternativas informales, reducir horas de trabajo o depender de familiares.

Datos federales del mercado laboral indican que, en 2022, las familias destinaban entre el 8.9% y el 16% de su ingreso medio al cuidado de un solo hijo. Estas cifras superan ampliamente el umbral considerado asequible por las autoridades sanitarias.

El alto costo del cuidado infantil se ha convertido en un tema central para legisladores y gobiernos locales. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron recientemente un plan para ofrecer cuidado infantil gratuito a niños de dos años, como parte de un esfuerzo más amplio hacia un sistema universal.

Otros estados, como Kentucky, también han impulsado programas de Pre-K (preescolar) universal, argumentando que estas iniciativas no solo benefician a los niños, sino que alivian la presión económica sobre las familias trabajadoras.

Hace unos años, el senador por Vermont, Bernie Sanders, criticaría el sistema de los Estados Unidos de “vergüenza internacional”, comparándolo con países menos poderosos económicamente que ofrecen el servicio de cuidado infantil de manera gratuita. Esperar que el gobierno del país ayude con el servicio de protección y cuidado de nuestros hijos pequeños podría ser en vano, por eso debes prever este gasto dentro de tu presupuesto o resolverlo de una manera más efectiva con tus propios medios, así como lo hacen muchas familias hispanas: apoyándose de los familiares.

