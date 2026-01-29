Dow anuncia la eliminación de 4,500 puestos de trabajo

Este jueves, a través de un comunicado, The Dow Chemical Company una de las empresas químicas más grandes del mundo anunció la eliminación de aproximadamente 4,500 puestos de trabajo.

La corporación multinacional indicó que uno de los principales motivos de la ola de despidos es su cambio hacia la automatización, indicando que, planea invertir en los próximos años en inteligencia artificial.

Dow con sede principal en Midland, Michigan cuenta con unos 34,600 empleados a nivel mundial. En enero del 2025, sus ejecutivos informaron que la compañía está buscando ahorrar unos $1,000 millones de dólares en costos, luego de que en julio del año pasado también anunciara el cierre de al menos tres plantas en Europa con el recorte de 800 puestos de trabajo.

Para esta última decisión, la compañía espera tener costos por indemnización de entre $600 a $800 millones de dólares, así como unos $500 a $700 millones de dólares en otros costos únicos.

El fabricante no ha sido el único en anunciar esta semana recortes de puestos de trabajo para la incorporación de IA en sus producciones. Amazon, Nike, Pinterest, entre otros también han reducido su plantilla.

Ante los ajustes en el sector laboral, sobre todo con las tendencias al uso de nuevas y avanzadas tecnologías cada vez más estadounidenses se sienten ansiosos ante las posibilidades de obtener empleo o perder el que ya tienen.

Actualmente, las empresas están en una tendencia entre “no contratar, no despedir”, lo que mantiene al mercado laboral ajustado, debido al estancamiento en las contrataciones, pero las compañías señalan que esto se debe en parte al aumento de los costos operativos que suponen grandes plantillas.

