Las ciudades con los mayores incrementos salariales para trabajadores principiantes

Ante un sector laboral ajustado con una tasa de desempleo por encima del 4% y salarios estancados, muchos jóvenes actualmente se están enfrentando a un mercado de trabajo incierto, complejo e impredecible donde la mayor competencia está siendo la inteligencia artificial; sin embargo, aún existen ciudades en donde los trabajadores principiantes están teniendo mejores oportunidades de ingresos.

De acuerdo con un estudio desarrollado por Glassdoor, si bien muchas empresas están desacelerando su ritmo de contratación, aún hay algo de esperanza para los trabajadores millennials y generación Z que podría superar sus aumentos salariales por primera vez desde 2020 y tener mayor poder adquisitivo en ciertas ciudades del país.

En el informe, Glassdoor indica cuáles son las 10 mejores ciudades para los trabajadores que inician su carrera profesional

Provo, Utah con un crecimiento anual del 7.0%, un salario promedio de $61,164 dólares, en sectores como: investigación, gestión de proyectos, RR. HH.

Boise, Idaho, con un crecimiento anual de 5,5%, salario medio de $60,876 dólares en sectores laborales como: salud, manufactura, negocios.

Orlando, Florida, con un crecimiento anual de 5,4%, salarios que alcanzan los $55,782 dólares en áreas de trabajo como: fabricación, ciencia y atención al cliente.

Charleston, Carolina del Sur, con un crecimiento anual de 5,3%, salarios promedios de hasta $59,100 dólares, en sectores como salud, ventas, fabricación.

Austin, Texas, con un crecimiento anual de 5,2%, salarios de hasta $71,808 dólares en trabajos como: legal, investigación, atención al cliente.

Miami con un crecimiento anual 5,2% con salarios promedios de $62,970 dólares en trabajos como: consultoría, marketing, atención al cliente.

Rochester, Nueva York, con crecimiento anual de 5,2%, salarios promedios de hasta $58,513 dólares, en áreas laborales como: salud, ingeniería, ventas.

Denver con crecimiento anual de 5,1%, salarios promedios de $73,711 dólares en trabajos como: consultoría, gestión de proyectos

Richmond, Virginia, con un crecimiento anual de 5,1%, salarios promedios de $63,071 dólares, en trabajos como: finanzas, ventas, gestión de proyectos

Tucson, Arizona con crecimiento anual del 5,1%, salarios promedios de $59,975 dólares en sectores laborales como: ingeniería, salud, comercio minorista.

Según el análisis de Glassdoor lo que hace que estas ciudades sean tan buenas para los jóvenes profesionales es que tienen una demanda local diversificada. Entre 2023 y 2025 el crecimiento laboral en áreas como atención médica y la educación privada fue del 56% con aumentos salariales sustanciosos.

Sigue leyendo: