Despidos en enero alcanzan cifra récord desde 2009

Este jueves, la firma de colocación laboral Challenger, Gray & Christmas informó a través de un análisis que durante el mes de enero los planes de despidos alcanzaron la cifra más alta desde el 2009.

De acuerdo con el informe, las contrataciones también se mostraron en su nivel más bajo, con tan solo 5,306 desde hace más una década. Al inicio de este año, se registraron 108,435 recortes de puestos de trabajo, lo que representa un 118% más que el año pasado en medio de un mercado laboral evidentemente ajustado y con señales claras de que los despidos podrían estar intensificándose en los próximos meses.

Andy Challenger, experto en entornos laborales y director de ingresos de la firma, comentó que “en el informe se observó un alto número de recortes de empleos en el primer trimestre, pero este es un total elevado para enero. Esto significa que la mayoría de estos planes se fijaron para finales de 2025, lo que indica que los empleadores no son muy optimistas sobre las perspectivas para 2026”, dijo.

En cuanto a las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, para finales de enero se registraron 231,000, una de las cifras más altas del último trimestre. Aunque los investigadores señalan que esta tendencia se debe a la tormenta invernal que afectó a gran parte del país a finales de 2025 e inicios del 2026.

Hasta los momentos, los datos suministrados por Challenger pueden llegar a ser volátiles, tomando en cuenta además que las cifras oficiales esperadas para este viernes 6 de febrero no serán publicadas por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) por el cierre de Gobierno parcial.

Sin embargo, se conoció que han sido más de 100 empresas las que han notificado despidos significativos en los últimos meses conforme a las regulaciones de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, y entre las que se encuentra Amazon, UPS, Dow, entre otros.

Por su parte, este miércoles la firma de procesamiento de nóminas ADP indicó en su informe mensual que el sector privado agregó tan solo en el mes de enero 22,000 puestos de trabajo, siendo los sectores salud y educación los que ofrecieron mayores vacantes; no obstante, se registró fuerte caída de la contratación en servicios profesionales y empresariales.

Muchas empresas que están actualmente informando ola de despidos destacan que la decisión tiene como objetivo reducir sus gastos y redirigir sus inversiones a la implementación de inteligencia artificial para sus procesos de producción.

