Departamento de Trabajo retrasa informe de empleo debido al cierre del gobierno

Tras el cierre de Gobierno parcial que inició el pasado sábado en la mañana, el tan esperado informe de contrataciones en Estados Unidos correspondiente al mes de enero por parte del Departamento de Trabajo no se emitirá esta semana.

El retraso del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales programado para este viernes no se conocerá hasta que se concluya con la restauración de la financiación del gobierno.“El informe sobre la situación del empleo de enero de 2026 no se publicará como estaba previsto el viernes 6 de febrero de 2026. Se reprogramará una vez que se reanude la financiación gubernamental”, dijo un portavoz de BLS.

La razón del retraso se debe a que, durante el cierre gubernamental, las agencias federales como en el caso de la BLS suspenden temporalmente las labores de los trabajadores esenciales, lo que afecta también la recopilación de datos para los informes económicos y de empleo.

Lo mismo que ocurrió en octubre del 2025, en el que las publicaciones de informes con datos económicos relevantes fueron interrumpidas por el prolongado cierre de gobierno de 43 días, siendo uno de los más largos en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, este reciente cierre de gobierno llega en medio de una ola de despidos por parte de grandes corporaciones, además de expectativas en cuanto a los aranceles y qué tanto le ha costado a la economía estadounidense los miles de empleos mensuales.

Hasta los momentos, se conoce que la tasa de inflación cerró en los 2.7% interanual, que, en la primera reunión de este año por parte de la Reserva Federal, las tasas de Interés que mantuvieron en los 3,50%, y la tasa de desempleo se encuentra por encima del 4%.

