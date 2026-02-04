ADP reporta aumento de 22,000 empleos en el sector privado en enero

Este miércoles, la firma de procesamiento de nóminas ADP dio a conocer su informe mensual sobre el mercado laboral en Estados Unidos indicando que el sector privado durante el mes de enero agregó tan solo 22,000 puestos de trabajo, esto tras informarse que los datos oficiales por parte del Departamento de Trabajo no se publicarán este viernes 6 de febrero debido al cierre de gobierno parcial.

Al respecto, Nela Richardson, economista jefe de ADP señaló que, “la creación de empleo se redujo en 2025, con la creación de 398,000 puestos de trabajo por parte de los empleadores privados, frente a los 771,000 de 2024”, dijo. La diferencia de las cifras entre un año y otro es abismal y expone al ajustado mercado laboral.

Sin embargo, Richardson comentó que, “si bien hemos observado una desaceleración continua y drástica en la creación de empleo durante los últimos tres años, el crecimiento salarial se ha mantenido estable”.

El informe de la firma de nóminas detalló que los sectores que más sumaron puestos de trabajo fueron educación y salud con 74,000 puestos, seguido de actividades financieras 14,000, construcción 9,000, mientras que ocio y hostelería, comercio, transporte y servicios públicos agregaron 4,000 empleos cada uno.

Por su parte, los sectores que redujeron sus platillas fueron servicios profesionales y empresariales con 57,000 empleos menos, sector de la información 5,000, y la industria manufacturera y otros servicios y perdieron 8.000 y 13.000 respectivamente.

En cuanto al crecimiento salarial durante el mes de diciembre, el análisis destacó que se mantuvo sin cambios. Quienes cambiaron de trabajo el aumento salarial disminuyó de 6.6% a 6.4% mientras que quienes permanecieron en sus puestos de trabajo percibieron un aumento salarial del 4.5% comparado al año anterior.

Finalmente, este martes a través de un comunicado la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indicó que el informe sobre la situación del empleo de enero de 2026 no se publicará como estaba previsto para este viernes 6 de febrero de 2026 y, en cambio, se reprogramará una vez que se reanude la financiación gubernamental, dijo.

