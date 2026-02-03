Cómo ganar dinero desde casa: 4 trabajos que te permitirán obtener $500 adicionales a la semana en 2026

Ante un mercado laboral ajustado, una alta inflación y costo de vida elevado muchos estadounidenses deben mantenerse dentro de un presupuesto reducido para poder llegar a fin de mes y costear alimentos, bienes y servicios, es por esa razón, que algunos optan por buscar trabajos secundarios que les permitan ingresos extras a la semana.

Actualmente, la gran mayoría de jubilados, amas de casa o estudiantes buscan ingresos extras con horarios flexibles, trabajos remotos que sean fáciles de conseguir y que además genere un poco más de estabilidad económica.

Es por ese motivo que aquí te presentamos una lista de puestos de trabajo, con salarios promedios que podrían hacerse desde casa:

Tutoría en línea

Si eres especialista en algún tema y quieres generar dinero extra ser tutor en línea es una gran oportunidad, el salario promedio por hora puede ser de $19 dólares y semanales hasta $500 dólares. Puedes compartir tus conocimientos en clases particulares o grupos de estudiantes.

Asistente virtual

Este tipo de trabajo suele tener horarios flexibles, por lo general las tareas son: concretar citas, organizar reuniones, revisar y responder correos contestar el teléfono, los salarios van desde los $26 dólares la hora a los $500 semanales.

Probador de sitios web

El salario por hora para este tipo de empleados va desde los $38 dólares por hora a los $500 dólares, en estos empleos al trabajador se les asignan proyectos en los que comúnmente deben detectar errores y fallos de los sitios web.

Investigador de Internet

Este también es un trabajo fácil que puede realizarse desde casa, y se trata de responder preguntas, revisar estudios, hacer encuestas, análisis de comportamiento del consumidor, entre otros. El salario promedio es de $54 dólares la hora y $500 semanal.

