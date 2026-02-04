Reducción drástica de cobertura en The Washington Post provoca despidos

Este miércoles, el editor ejecutivo de The Washington Post, Matt Murray anunció una ola de despidos en casi todos los departamentos, su cobertura internacional y algunas secciones de su rotativo, lo que podría debilitar en los próximos meses su capacidad para cubrir noticias.

A través de una videollamada, Murray informó a los empleados del diario que la reestructuración se realizará en los equipos editoriales, noticias locales y el recorte de periodistas en el extranjero.

“Los planes de reestructuración tienen como objetivo colocar a The Washington Post sobre una base más sólida y posicionar mejor al periódico en una era rápidamente cambiante de nuevas tecnologías y hábitos de usuario en evolución”, comentó Murray.

El periódico de mayor circulación en de Washington D. C. y con gran audiencia a nivel nacional, actualmente propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en los últimos años ha tenido que enfrentar múltiples recortes de costos y adquisiciones, lo que lo lleva tomar difíciles de despidos drásticos.

“El alcance de la cobertura se verá drásticamente reducido. Es triste porque el periódico está poniendo sus ambiciones en un nivel bajo, en lugar de en un nivel alto”, comentó Martin Baron, editor ejecutivo de The Washington Post de 2013 a 2021, expresando además que dichos recortes debilitarán su capacidad para la cobertura de noticias.

Ante los inevitables recortes, muchos periodistas, editores y corresponsales han solicitado a la directiva del diario no reducir el personal en medio no solo del ajustado mercado laboral, sino de los eventos noticiosos actuales que merecen gran cobertura.

Sigue leyendo: