Las tasas hipotecarias suben ligeramente, pero siguen siendo cercanas al 6%

De acuerdo con el informe de Freddie Mac publicado esta semana, las tasas hipotecarias fijas a 30 años aumentaron a 6.11%, mientras que la tasa promedio de una hipoteca fija a 15 años se ubicó en los 5.50% en medio de un ajustado mercado inmobiliario.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac señaló que, “durante las últimas semanas, la hipoteca a tipo fijo a 30 años se ha mantenido en su nivel más bajo en años. La combinación de una mayor asequibilidad y la disponibilidad de viviendas para comprar es una señal positiva para compradores y vendedores de cara a la temporada de ventas de primavera”, dijo.

En los últimos años, las elevadas tasas hipotecarias, la falta de inventario y los altos precios de las viviendas llevaron a muchos propietarios y futuros compradores a mantenerse al margen del mercado esperando una señal de ajuste positiva para volver.

Con una inflación al cierre del año pasado en 2.7%, y tasas de interés por debajo del 4%, muchos compradores de vivienda se están animando a ofertar. Sin embargo, el economista senior de Realtor.com, Anthony Smith, señaló que indiferentemente si es la compra de una primera vivienda o la mudanza a una más grande, las familias estadounidenses necesitan precios más estables de los inmuebles.

Asimismo, Smith explicó que las tasas hipotecarias no obedecen directamente las decisiones de la Reserva Federal, sino que refleja los rendimientos de los Bonos a largo plazo, esto quiere decir que “los pedidos agresivos de recortes de tasas podrían no reducir las tasas hipotecarias a menos que la confianza del mercado en la credibilidad de la Fed en la lucha contra la inflación se mantenga intacta”, destacó el economista.

Finalmente, el especialista de Realtor.com indicó que la mejora en la asequibilidad de las viviendas se dará en un contexto de baja inflación, mercado laboral estable y crecimiento salarial, lo cual en consecuencia mejorará el poder adquisitivo de las familias.

