Tasas hipotecarias aumentan levemente, pero se mantienen atractivas para los compradores

De acuerdo con el informe de Freddie Mac publicado este jueves, la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos aumentó a 6.09%; sin embargo, sigue siendo de las más bajas desde los últimos tres años cuando se ubicó por encima del 7%.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac comentó que “con la mejora de la economía y una hipoteca promedio a tasa fija a 30 años casi un punto porcentual más bajo que el año pasado, más compradores de vivienda están entrando al mercado”, dijo.

Debido al disparo de la tasa hipotecaria, y la falta de inventario que aumentó los precios de las viviendas muchos compradores y propietarios se mantuvieron al margen del mercado. Por lo que Khater mencionó que “los compradores siempre deben comparar precios para encontrar la mejor tasa, ya que varias cotizaciones pueden ahorrarles miles de dólares”.

La lectura de la tasa de hipoteca fija a 30 años fue de 6.06% la semana pasada, en comparación con los 6.96% de hace un año. Mientras que, la tasa promedio de hipoteca fija a 15 años se ubicó en los 5.44% desde los 5.38% registrados durante la segunda semana de enero.

Por su parte, el economista senior de Realtor.com, Anthony Smith señaló que las decisiones actuales a nivel económico han impulsado la volatilidad del mercado y mencionando el reciente anuncio del presidente Donald Trump destacó que eso ha contribuido a las recientes bajadas de tasas, aunque la incertidumbre en torno a su implementación podría limitar su impacto.

“Una orden ejecutiva independiente describió un marco para restringir la participación de los inversores institucionales en los mercados inmobiliarios, pero como los detalles clave de su aplicación aún no se han definido, es probable que los efectos a corto plazo sean limitados y se concentren en áreas metropolitanas seleccionadas”, dijo Smith.

