Las ventas de viviendas en 2025 reflejan un futuro incierto para el mercado inmobiliario

De acuerdo con un informe publicado esta semana por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliario (NAR), las ventas de viviendas en Estados Unidos cayeron a un nuevo mínimo histórico debido a la incertidumbre que rodea al mercado inmobiliario.

Al respecto, Selma Hepp, economista jefe del proveedor de datos inmobiliarios Cotality comentó que “hubo un poco de esperanza a principios de año y luego realmente disminuyó después del Día de la Liberación”, dijo al referirse a los anuncios por parte del presidente Donald Trump sobre las políticas económicas.

Según el análisis de NAR, durante todo el 2025 las ventas de viviendas usadas alcanzaron los 4,06 millones, y en cuanto a estos datos, Hepp señala que las altas tasas hipotecarias y la falta de inventario también presionaron para un mercado mucho más ajustado el año pasado.

Aunque en el 2025, se observó mayor actividad en el mercado, los especialistas aseguran que eso no condujo a ningún resultado, si bien, la oferta mejoró las viviendas permanecían mucho más tiempo en el mercado de lo habitual; sin embargo, muchos de los futuros compradores no estaban de acuerdo con el precio de las propiedades.

El precio promedio de las viviendas usadas alcanzó los $405,000 dólares, lo que representa un aumento de 0.4 % con respecto al año anterior. Si bien, las perspectivas del mercado son inciertas, la economista pronostica para este año que las ventas de viviendas aumentarán un 5%, impulsado principalmente por la caída de las tasas hipotecarias.

Por su parte, Realtor.com señaló en reciente informe que la fijación de la tasa sobre el 6% seguirá impidiendo que muchos propietarios de viviendas entren al mercado, esto disminuirá el inventario disponible y continuará teniendo los precios de los inmuebles elevados.

