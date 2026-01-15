Alza en los precios de la carne de res afecta el bolsillo de las familias en EE.UU.

De acuerdo con el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) para el cierre del año pasado el costo de los alimentos aumentó un 0.7%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que llevó a que el precio de la carne de res y ternera aumentaran durante el mes de diciembre 1%; y en los últimos 12 meses un 16%.

Aunque los datos de inflación han mostrado una caída significativa, los precios de algunos alimentos siguen pesando sobre los bolsillos de los consumidores, en medio además de altos costos de otros bienes y servicios que están llevando a muchas familias a recortar sus presupuestos.

El análisis indicó que el alto precio de la carne se debe a una caída en el inventario nacional, siendo uno de sus niveles más bajos en medio de una alta demanda por parte de los consumidores lo que provocó su aumento.

En detalles del informe, el precio de los filetes de carne de res aumentó para el mes de diciembre un 3.1%, la carne molida de res subió un 0.2% mensual, mientras que el asado de res disminuyó un 1.6% para cierre del 2025.

Las aves y el pescado también aumentaron su costo, al igual que los lácteos, huevos, cereales, frutas y verduras, según una encuesta de Swiftly, más del 60% de los estadounidenses indicó que durante el año tuvieron dificultades para comprar ciertos alimentos por sus elevados precios.

Al respecto, el economista Michael Szanto comentó que “la carne de vaca es intrínsecamente muy cara de producir y los ganaderos serán muy cautelosos a la hora de aumentar rápidamente la producción para no quemarse si el movimiento de precios baja repentinamente. La sequía y las duras condiciones económicas han dejado el rebaño de ganado del país en su nivel más bajo desde 1951 a principios del año pasado”, dijo.

Pero, no solo las condiciones climáticas han afectado la producción de carne en el país, los costos generales como: alimento, mano de obra, combustible, y equipos agrícolas se han encarecido también en los últimos años.

