Circle K ofrece 40 centavos de descuento por galón de gasolina solo hoy

El inicio del año suele traer ajustes al bolsillo, especialmente después de los gastos de las fiestas. Pensando en quienes buscan aliviar su presupuesto diario, Circle K lanzó una promoción especial que permite ahorrar de forma directa en uno de los gastos más constantes: la gasolina. Solo por hoy, la cadena ofrece un atractivo descuento por galón a sus clientes registrados en su programa de lealtad.

Circle K, empresa que opera más de 5,000 tiendas de conveniencia en 29 estados de Estados Unidos, anunció que este jueves 15 de enero ofrecerá 40 centavos de descuento por cada galón de gasolina. La promoción aplica únicamente durante este día, desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m., según la hora local de cada establecimiento participante.

El beneficio está disponible exclusivamente para los miembros del programa de lealtad Inner Circle Fuel Day. Para obtener el descuento, los clientes deben ingresar el número de teléfono asociado a su cuenta al momento de pagar en la bomba de gasolina o dentro de la tienda antes de finalizar la compra.

La oferta es válida para un solo uso y cubre hasta un máximo de 35 galones por vehículo en estaciones Circle K participantes.

Desde la compañía explicaron que esta iniciativa busca apoyar a los consumidores en una etapa del año donde cada ahorro cuenta.

“Cada dólar cuenta, especialmente ahora que los clientes se recuperan de los gastos navideños y buscan maneras de comenzar el año con ahorros inteligentes”, declaró Louise Warner, vicepresidenta ejecutiva de operaciones de Circle K para Norteamérica, en un comunicado de prensa. “El Día del Combustible es nuestra forma de retribuir y recompensar a los miembros de Inner Circle con ahorros significativos en algo esencial”.

Este tipo de promociones no es nueva para la empresa. Circle K ha ofrecido descuentos similares de 40 centavos por galón en fechas estratégicas, como el regreso a clases en agosto y antes de días festivos importantes como Memorial Day, Labor Day y Thanksgiving. Estas campañas suelen tener alta participación debido al impacto inmediato en el gasto diario.

Para quienes aún no forman parte del programa Inner Circle, el registro es sencillo y gratuito. Los interesados pueden crear una cuenta a través del sitio web oficial de Circle K, descargar la aplicación móvil o enviar un mensaje de texto con la palabra JOIN al número 25050. Una vez inscritos, podrán acceder no solo a esta promoción, sino también a beneficios continuos.

Después del descuento especial del 15 de enero, los nuevos miembros obtienen 25 centavos de ahorro por galón en sus primeras cinco cargas de gasolina. Posteriormente, el programa ofrece un ahorro diario de 3 centavos por galón.

Además, quienes acumulen $500 dólares en compras de gasolina, alimentos o bebidas pueden subir a la categoría Premium Membership, que brinda 5 centavos de descuento por galón de forma permanente.

Antes de acudir, se recomienda verificar las estaciones participantes y la disponibilidad del programa Inner Circle en el sitio oficial de Circle K o en la aplicación móvil. Aprovechar este tipo de promociones puede marcar la diferencia en el presupuesto mensual, especialmente cuando se trata de gastos esenciales como el combustible.

