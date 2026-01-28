Las cancelaciones de contratos de compraventa de viviendas generan incertidumbre en el mercado

En un análisis publicado por Redfin esta semana, se conoció que los compradores de vivienda estadounidenses siguen cancelando sus acuerdos de compra, lo que está indicando que el mercado inmobiliario aún permanece sumido en la incertidumbre, pese a que las tasas hipotecarias se mantienen por debajo de los mínimos históricos.

Al respecto, Chen Zhao, director de investigación económica de Redfin comentó que, “los altos costos de la vivienda y el aumento del inventario han hecho que los compradores sean más selectivos”, dijo.

Durante el mes de diciembre, se registraron más de 40,000 acuerdos de compra de viviendas cancelados. “Los vendedores superan en número a los compradores por un margen récord, lo que significa que los compradores interesados tienen opciones y podrían retirarse si creen que pueden encontrar una vivienda mejor o más asequible”, señaló Zhao.

De acuerdo con datos de Redfin, durante el 2025 hubo menos reventas de vivienda, los especialistas del mercado indican que esto se debe a una combinación entre los altos precios de los inmuebles y las elevadas tasas hipotecarias, muchos propietarios de vivienda se mantienen al margen, mientras que los futuros compradores siguen evaluando la asequibilidad.

En este sentido, Joan Rogers, agente inmobiliario principal asociada de Windermere Realty Trust en Portland, Oregón mencionó que tanto compradores como vendedores están muy distanciados, “el mercado está estancado los vendedores aún creen que debería ser un mercado de vendedores, y los compradores creen que debería ser un mercado de compradores. En consecuencia, no es un mercado para nadie”, dijo.

Por su parte, Alison Williams, agente inmobiliaria de Redfin Premier en Sacramento, California, señaló que, “los compradores tienen opciones y no dudan en negociar para encontrar la casa ideal. Si el vendedor no ha solucionado los problemas de mantenimiento o si la casa tiene un precio demasiado alto, el comprador podría echarse atrás”.

Redfin destaca en su informe que efectivamente muchos compradores están usando contingencias de inspección o contratos de compraventa como una vía de escape para cancelar su compra, aunque sus principales razones sean que se dieron cuenta de que los pagos de hipoteca son demasiado elevados.

