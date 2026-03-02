Desempleo de larga duración sube al nivel más alto post-pandemia

La inflación, los aranceles, la política migratoria, entre otros, se han sumado a muchas de las preocupaciones actuales de los estadounidenses, y aunque el último informe del mercado laboral mostró un crecimiento mayor a lo esperado, la contratación en Estados Unidos ha disminuido su ritmo, generando mayor incertidumbre en quienes tienen meses sin conseguir empleo.

Para mediados del mes de febrero, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que el mercado había sumado 130,000 nuevos empleos a inicios del 2026; sin embargo, la tasa de desempleo creció ligeramente, pasando del 4.0% al 4.3%, y teniendo en cuenta que uno de cada cuatro estadounidenses en edad laboral se encuentra desempleado, solo indica que estamos ante una de las tasas de desempleo más altas desde la pandemia.

Para Elise Gould, economista sénior del Instituto de Política Económica, la actual contratación se parece a la que se registró tras la Gran Recesión. “Se observa claramente que el mercado laboral se ha debilitado con el paso de los años. Vimos que el crecimiento del empleo asalariado se desaceleró considerablemente”, dijo.

Los datos también señalan que las condiciones varían dependiendo del género, posición social o cultural. El desempleo, por ejemplo, entre mujeres afrodescendientes ha aumentado en los últimos años del 5.4% al 7.3%, una de las cifras más altas.

Al respecto, Gbenga Ajilore, economista jefe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, una organización no partidista, comentó que “la tasa de desempleo de la población afroamericana siempre es la primera en subir. Ese es siempre el canario en la mina de carbón”, destacó.

Por otro lado, el desempleo prolongado ha disparado las cifras de solicitud por desempleo en Estados Unidos; tan solo a mediados del año pasado se registraron unas 263,000 nuevas peticiones. Los estadounidenses se sienten presionados no solo por el mercado laboral ajustado y la caída de las contrataciones, sino por el aumento del costo de vida.

