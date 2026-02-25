¿Tu título vale la pena? Estudio revela las carreras con el mayor potencial salarial y la menor crisis laboral

Ante un mercado laboral ajustado donde los empleadores están recortando puestos de trabajo y restringiendo aún más la contratación, cuestionarse sobre la carrera universitaria correcta para no estar dentro de la lista de desempleados o preguntarse si la profesión escogida garantizará o no estabilidad salarial es totalmente válido.

Recientemente, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó los resultados de un análisis en el cual clasificaban las carreras y especialidades profesionales que otorgan beneficios al mercado laboral; las conclusiones se obtuvieron tras un estudio realizado a universitarios graduados entre los 22 y 27 años.

En los detalles de investigación, se clasificaron las carreras por tasa de desempleo, tasa de subempleo, salarios medios a inicio y mitad de carrera con datos suministrados por la Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (IPUMS).

En este sentido, las carreras como contabilidad, agricultura, servicios de construcción, finanzas, terapia ocupacional, enfermería, geografía y bioquímica tenían tasas de desempleo por debajo del 3 %.

Mientras que publicidad y relaciones públicas, arquitectura, ingeniería en informática, computación, artes escénicas, farmacia, física, idiomas, entre otros, tenían tasas de desempleo por encima del 5 %.

Otro factor que agregó la investigación es que, si bien muchos jóvenes universitarios podrían estar por encima de su par que no tiene un título profesional, esto no les garantiza salarios estables.

Los salarios promedios, según el análisis para el inicio de las carreras mencionadas, van de los $50,000 a $80,000 dólares anuales; sin embargo, esto podría aumentar a más de los $100,000 dependiendo del área en la que se especialice.

