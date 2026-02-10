5 trabajos lucrativos que no requieren una carrera universitaria

Ante un mercado laboral incierto, inestable y ajustado la nueva generación está en búsqueda de opciones, trabajos bien remunerados que le permitan sortear el elevado costo de vida para llegar a fin de mes, y si bien contar con un título universitario muchas veces pueden garantizar mayores oportunidades, aún hay empleos con buenos ingresos que no requieren de una carrera profesional.

En este sentido, un informe desarrollado y publicado por Resume Genius sobre “búsqueda de empleo”, destacó que hay 5 campos laborales que ofrecen buenos salarios y que no requieren una preparación universitaria, en este caso, se prioriza la experiencia laboral u otras formaciones en el área a la que se desea postular.

Los 5 trabajos mejores pagados que no requieren título universitario

Gerente de recursos humanos

Según el análisis de Resume Genius, el salario promedio es de $140,030 dólares en esta área, aunque en muchas oportunidades requiere de un título profesional, la investigación sugiere que una certificación en Profesional Asociado en Recursos Humanos (aPHR) podría ayudar a la postulación.

Gerente de marketing

Aunque normalmente se solicita una licenciatura, la investigación expuesta por Resume Genius señala que no necesariamente requiere de título universitario. El salario promedio para este puesto es de $161,030 dólares según el análisis.

Gerente de ventas

Con un salario promedio entre los $138,060 dólares, Resume Genius, destaca que, “una sólida trayectoria y un profundo conocimiento del producto suelen ser más importantes a la hora de ser contratado”. Si bien, muchos exigen licenciatura muchas veces la experiencia pesa más a la hora de contratar en esta área.

Gerente de construcción

Muchas veces el ascenso a estos puestos de supervisión a proyectos de construcción se da desde la experiencia ya sea como capataz o jefe de equipo. Los salarios en esta área rondan los $106,980 dólares. “Las certificaciones en gestión de proyectos o seguridad pueden ser útiles, pero las habilidades de liderazgo y organización son lo más importante”, menciona Resume Genius.

Analista de seguridad de la información

Con un salario que alcanza los $124,910 dólares, a este tipo de empleo según Resume Genius se puede postular no necesariamente con título universitario sino por “autoaprendizaje, cursos en línea o certificaciones de TI como CompTIA Security+ o el Certificado de Ciberseguridad de Google”, dijo.

