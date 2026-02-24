Departamento de Justicia demanda a UCLA por presunto antisemitismo

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda en contra de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por presunto antisemitismo y un supuesto ambiente hostil laboral.

En un comunicado, el DOJ informó sobre la demanda, en un documento de 81 páginas que fue presentada este martes.

Justice Department sues University of California over antisemitism and hostile work environment at UCLA https://t.co/1dcS3eH4l2 — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) February 24, 2026

En la demanda, se alega que UCLA participó en un patrón o práctica de discriminación del Título VII contra empleados judíos e israelíes al no prevenir ni corregir una conducta discriminatoria y acosadora.

Además, a la universidad se le acusa de permitir de forma negligente un ambiente de trabajo hostil contra las dos partes acusadoras y contra otros empleados judíos e israelíes agraviados.

Según el DOJ, en 2024, UCLA permitió que el acoso antisemita continuara sin cesar durante días en su campus.

Entre otros actos, el DOJ dijo que se prohibió el acceso a judíos a ciertas zonas de su patio central, se agredió a profesores judíos y se pintaron esvásticas en los edificios universitarios.

En la demanda, se menciona que la UCLA ignora las reiteradas violaciones de las restricciones de tiempo, lugar y forma, que no discriminan entre opiniones, que incluyen estas y otras acciones dirigidas contra empleados judíos e israelíes.

Se acusa que los profesores judíos e israelíes han sido amenazados físicamente, sus clases han sido interrumpidas y que en sus lugares de trabajo se han colocado papeles con imágenes perturbadoras.

“Los profesores judíos han sido, y siguen siendo, objeto de ostracismo y acoso por parte de sus colegas y estudiantes, mientras que sus colegas y supervisores no solo han denunciado estos actos como corresponde, sino que incluso han participado en ellos”, reiteró el DOJ.

“Numerosos empleados judíos e israelíes se han visto obligados a tomar licencia, a trabajar a distancia e incluso dejar sus puestos laborales para evitar el ambiente laboral hostil”, agregó el Departamento de Justicia.

La demanda de la División de Derechos Civiles del DOJ ocurre tras una denuncia presentada por la entonces comisionada Andrea Lucas, de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) en junio de 2024.

De acuerdo con el DOC, los funcionarios de la EEOC fueron fundamentales en la investigación de las denuncias de acoso en la UCLA y en la identificación del deficiente sistema de quejas de la universidad.

“UCLA incumplió su compromiso sistémico con la diversidad y la igualdad de oportunidades al no hacer nada mientras empleados judíos eran objeto de acoso”, expresó el fiscal federal adjunto, Bill Essayli.

“El gobierno federal tiene la obligación de intervenir y garantizar un entorno libre de discriminación en nuestras universidades“, añadió Essayli.

“Según nuestra investigación, los administradores de la UCLA supuestamente permitieron que un antisemitismo virulento floreciera en el campus, perjudicando tanto a los estudiantes como al personal”, consideró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

En un correo electrónico, la vicerrectora de Comunicaciones Estratégicas de la universidad, Mary Osako, dijo que la postura del rector, el Dr. Julio Frenk, es que el antisemitismo es aborrecible y no tiene cabida en la UCLA ni en ningún otro lugar.

“Bajo el liderazgo de Frenk, UCLA ha tomado medidas concretas y significativas para fortalecer la seguridad del campus, aplicar políticas y combatir el antisemitismo de forma sistemática y sostenida”, expresó Osako.

La portavoz dijo que la UCLA reforzó la seguridad en el campus para proteger a la comunidad, así como en la inversión para mejorar la coordinación, la preparación y la respuesta.

“Establecimos la Iniciativa para Combatir el Antisemitismo con el claro mandato de implementar un cambio institucional significativo”, reiteró la portavoz.

Osako dijo que la UCLA reorganizó su oficina de Derechos Civiles y que se contrató a funcionarios dedicados a los Títulos VI y VII para garantizar una supervisión y rendición de cuentas profesionalizada.

