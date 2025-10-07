Uno de cada cinco habitantes de EE.UU. es latino por primera vez en la historia

Pese a la dura política migratoria impulsada por Donald Trump, un reporte del proyecto Latino GDP de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University reveló que uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es de origen latino por primera vez en la historia, un total de 68 millones de personas.

Aunque el estudio se publica con datos antes del regreso al poder de Donald Trump y su campaña de redadas masivas, que ha expulsado a 1.4 millones de migrantes en los primeros seis meses de su segundo gobierno, revela la vitalidad de la minoría hispana en el crecimiento demográfico, estancado en otras minorías raciales.

El estudio descubrió un incremento anual de 2 millones de personas de origen latino en 2024 al analizar datos actualizados de la Oficina del Censo, que reporta un total de 340 millones de habitantes en Estados Unidos.

NEW: For the first time in history, 1 out of every 5 people in the U.S. is Latino, according to a new data analysis by the Latino GDP Project from UCLA and Cal Lutheran. The total U.S. Latino population is estimated to be more than 68 million, they found.https://t.co/NENjVeDpRy — Ed O'Keefe (@edokeefe) October 7, 2025

Esto implica que la comunidad latina creció un 2.9% de 2023 a 2024, un ritmo que equivale a 5.8 veces el incremento de la población de otros orígenes, ahondó el reporte.

Para explicar el aumento, el estudio citó el “cambio natural de población”, que resulta de restar las muertes de los nacimientos, lo que implica un crecimiento acumulado de 3.2 millones de latinos de 2020 a 2024 frente a una disminución de 1.3 millones de personas de otra demografía en el mismo periodo.

“Esta es una extraordinaria diferencia de 4.5 millones de personas. Los latinos resistieron los extraordinarios desafíos de la pandemia (de Covid-19) y fueron responsables de mantener positivo el cambio natural de población de Estados Unidos en general”, observó el informe.

El reporte también señaló una subida interanual récord en 2024 del 5.5% de la fuerza laboral de origen latino hasta los 35.1 millones de trabajadores, lo que además es un incremento de 46.5% desde 2010, una tasa de crecimiento 7.2 veces más rápida que el resto de la población.

