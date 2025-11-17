División en Partido Republicano de California por aplicación de leyes migratorias: UCLA

El Partido Republicano de California padece divisiones en relación con la aplicación de las leyes de inmigración, de acuerdo con un reciente informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Según el nuevo informe del Instituto de Política y Política Latina de la UCLA, se revela que, si bien los demócratas de California están unidos en su oposición a las recientes estrategias de control migratorio, los republicanos del Estado Dorado están más divididos.

El estudio se basa en datos de la encuesta de UC Berkeley de agosto de 2025, del Instituto de Estudios Gubernamentales, que concluye que los votantes jóvenes, los republicanos latinos y los republicanos políticamente moderados, son los más propensos a rechazar las medidas migratorias de Trump.

El análisis examina las respuestas partidistas a 10 preguntas relacionadas con la inmigración.

Los resultados de la encuesta muestran que la oposición demócrata a la aplicación de las leyes de inmigración vigentes nunca baja del 88% y alcanza hasta el 95% en algunos puntos, mientras que las respuestas republicanas revelan importantes discrepancias en el apoyo a ciertas medidas.

“Los datos de la encuesta muestran que los republicanos de California no son un bloque monolítico en materia de inmigración“, expresó G Cristina Mora, socióloga de la UC Berkeley y una de las responsables del análisis de los datos de la encuesta.

“Una proporción considerable apoya medidas que restringen o flexibilizan la aplicación de la ley, especialmente cuando esas medidas están vinculadas a la equidad, el debido proceso o la limitación del alcance del gobierno”, agregó la socióloga.

Junto con Mora, también son coautores del estudio Daisy Reyes y Nicholas Vargas.

Entre los republicanos de California, el 45% considera que los agentes de ICE deberían estar obligados a mostrar identificación, el 40% apoya el debido proceso para todos los inmigrantes y cerca de un tercio se opone a extender la aplicación de la ley a escuelas y hospitales, deportar a residentes de larga duración o revocar la ciudadanía por nacimiento.

Según los autores del análisis, las respuestas indican que el apoyo a la aplicación de la ley se debilita cuando las políticas afectan principios constitucionales o invaden el ámbito familiar y comunitario.

Los autores del estudio identificaron a tres grupos con la mayor divergencia con respecto a la línea del Partido Republicano.

Jóvenes republicanos de California (de 18 a 29 años) : Se desvían, en promedio, de la postura del partido en cuatro de cada 10 temas relacionados con la aplicación de la ley, casi el doble que los republicanos de mayor edad. Son significativamente más propensos a apoyar las garantías procesales para los inmigrantes, oponerse a la ampliación de la aplicación de la ley en escuelas y hospitales, y cuestionar si ICE se centra únicamente en delincuentes peligrosos.

: Se desvían, en promedio, de la postura del partido en cuatro de cada 10 temas relacionados con la aplicación de la ley, casi el doble que los republicanos de mayor edad. Son significativamente más propensos a apoyar las garantías procesales para los inmigrantes, oponerse a la ampliación de la aplicación de la ley en escuelas y hospitales, y cuestionar si ICE se centra únicamente en delincuentes peligrosos. Republicanos moderados de California (mujeres en especial) : Son quienes más expresan preocupación por la equidad y la proporcionalidad en las prácticas de control migratorio. En comparación con los republicanos conservadores o muy conservadores, son mucho más propensos a afirmar que las redadas de ICE pueden ser excesivas, a oponerse a la extensión del control migratorio a espacios familiares como escuelas u hospitales, y a creer que la política migratoria debe guiarse por principios constitucionales y la rendición de cuentas.

: Son quienes más expresan preocupación por la equidad y la proporcionalidad en las prácticas de control migratorio. En comparación con los republicanos conservadores o muy conservadores, son mucho más propensos a afirmar que las redadas de ICE pueden ser excesivas, a oponerse a la extensión del control migratorio a espacios familiares como escuelas u hospitales, y a creer que la política migratoria debe guiarse por principios constitucionales y la rendición de cuentas. Republicanos latinos de California: Muestran la mayor divergencia con la postura dominante del partido en materia de inmigración. Son más propensos que los republicanos blancos o asiáticos a oponerse a la deportación de residentes de larga data, a apoyar el debido proceso para todos los inmigrantes y a creer que ICE a veces discrimina injustamente a los latinos.

“Estos hallazgos sugieren que algunas posturas republicanas sobre inmigración son flexibles“, consideró Daisy Reyes, profesora asociada de sociología en UC Merced.

“Cuando las prácticas de aplicación de la ley se perciben como incompatibles con las normas constitucionales, los votantes —especialmente los republicanos más jóvenes y moderados— tienden a responder con escepticismo en lugar de con un reflejo partidista“, añadió.

El estudio también constata que la región y la educación prácticamente no influyen en cómo los republicanos de California se desvían de la línea del partido, lo que subraya que las diferencias se deben más a los valores que a la geografía o a la clase social.

“Los republicanos muestran la mayor reticencia cuando la aplicación de la ley implica principios fundamentales como el debido proceso y la ciudadanía por nacimiento“, dijo Nicholas Vargas, profesor asociado de Estudios Chicanos/Latinos en el Departamento de Estudios Étnicos de UC Berkeley.

“Este patrón apunta a preocupaciones subyacentes sobre la proporcionalidad, la equidad y los límites del poder gubernamental“, añadió Vargas, quien también es coeditor de la Iniciativa de Desarrollo de Estudiantes Latinos en Ciencias Sociales.

Para leer un resumen del estudio, puede consultar este enlace.

El Instituto de Políticas y Política Latina de UCLA es un instituto de investigación no partidista que busca informar, involucrar y empoderar a la comunidad latina mediante investigación innovadora y análisis de políticas.

