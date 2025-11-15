Una jueza impide a Trump recortar los fondos de la Universidad de California en Los Ángeles

Una jueza federal impidió el viernes que la administración de Donald Trump cancelara cientos de millones de dólares en fondos para investigación destinados a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y al sistema de la Universidad de California, alegando antisemitismo u otras formas de discriminación.

La jueza de distrito Rita Lin, de San Francisco, emitió una orden judicial preliminar el viernes por la noche, dictaminando que el gobierno no podía exigir pagos al sistema escolar de California por las acusaciones de la administración de que este viola los derechos civiles al permitir el antisemitismo y practicar la discriminación positiva.

Lin dictaminó que Donald Trump no puede exigir que UCLA pague una indemnización de $1,200 millones de dólares que habría impuesto severas limitaciones a las libertades académicas del campus y a sus esfuerzos por matricular a un alumnado diverso desde el punto de vista económico y cultural, ni arriesgarse a que se sigan congelando las subvenciones de este sistema educacional.

La jueza calificó las acciones de Trump contra la universidad como “coercitivas y represivas”. Su fallo no solo se aplica a UCLA. Limita considerablemente la capacidad de la administración Trump para atacar al resto del sistema de la Universidad de California en lo que respecta a las subvenciones de investigación actuales y futuras.

En su fallo, Lin afirmó que los demandantes, entre los que se incluyen profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad de California, presentaron pruebas contundentes que ilustran la campaña concertada de la administración Trump para erradicar las ideologías progresistas, de izquierda y socialistas de las principales universidades del país.

El gobierno de Trump suspendió $584 millones de dólares en fondos federales para investigación asignados por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Departamento de Energía y otras agencias, según el rector de la universidad, Julio Frenk.

Casi la totalidad de los fondos que Trump congeló en julio fueron restablecidos después de que una serie de demandas judiciales llevara a Lin a deshacer temporalmente los recortes de Trump en agosto y septiembre.

La Casa Blanca podría apelar la medida cautelar, como ya lo ha hecho en casos similares. Mientras tanto, el fondo del asunto seguirá su curso en los tribunales.

