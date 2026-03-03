Permanencia laboral en EE.UU. alcanza récord pospandemia ¿Por qué?

Ante un ajustado mercado laboral donde las contrataciones por parte de los empleadores se han enfriado, cada vez más estadounidenses se están aferrando a sus puestos de trabajo, haciendo que la tasa de rotación disminuya a sus máximos históricos.

Recientemente, ADP Research publicó un informe en el que destaca que la denominada “permanencia laboral” se encuentra actualmente en uno de los niveles más altos, situando el ritmo de rotación en un 5.8%, marcando un gran contraste con el período conocido como la “gran renuncia” que se desarrolló aún más durante la pandemia por el covid-19.

Al respecto, la economista jefe de ADP, Nela Richardson, comentó en el informe que esta tendencia solo indica que los trabajadores están decidiendo sobre su futuro laboral en base a la gran incertidumbre económica que se vive actualmente.

Es normal que los empleados estadounidenses actúen con cautela antes de cambiar de trabajo, ya que el entorno laboral no ofrece las condiciones adecuadas para tomar decisiones precipitadas.

Si bien la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que el mercado había agregado 130,000 nuevos empleos, la tasa de desempleo creció ligeramente, pasando del 4.0% al 4.3%. La contratación ha disminuido su ritmo, lo que ha provocado que el desempleo por tiempo prolongado aumente a su nivel más alto pospandemia.

En este sentido, la economista sénior del Instituto de Política Económica señaló que la contratación actual se parece a la registrada tras la Gran Recesión. “Se observa claramente que el mercado laboral se ha debilitado con el paso de los años. Vimos que el crecimiento del empleo asalariado se desaceleró considerablemente”, dijo.

Por su parte, Richardson indicó que los mayores recortes de puestos laborales se observan en sectores tecnológicos e industriales debido a la implementación de la inteligencia artificial. “Estos sectores han sido noticia recientemente porque los avances en inteligencia artificial aumentan el empleo con la demanda de desarrolladores, pero lo reducen al automatizar tareas”, dijo.

