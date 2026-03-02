Sobrecarga laboral en aulas: 70% de maestros públicos con empleo extra, según encuesta

El elevado costo de vida en Estados Unidos, impulsado principalmente por la alta inflación arrastrada desde el 2022, ha afectado a millones de estadounidenses promedio. La mayoría de los trabajadores con ingresos bajos, entre los que se incluyen varias profesiones como profesores o maestros, buscan un segundo empleo para llegar a fin de mes y poder cubrir alimentos, bienes y servicios, entre otros.

De acuerdo con una encuesta desarrollada por Gallup y publicada por Bipartisan Policy Center y la Walton Family Foundation, indicó que más del 70% de los maestros de escuelas públicas en Estados Unidos tienen un segundo empleo, que en su mayoría tiene que ver con otros oficios o profesiones.

Al respecto, la exsecretaria de Educación de EE.UU., Margaret Spellings, ahora presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Bipartidista, comentó que “es impactante ver cuántos docentes tienen un segundo empleo fuera del ámbito educativo durante el año escolar. Nuestros docentes se sienten tan presionados económicamente que tienen que buscar empleo adicional. Esto contradice lo que decimos valorar”, dijo.

Según los datos de la encuesta de Gallup, cerca del 85% de los maestros con empleos secundarios suelen realizar estas actividades durante el año escolar y no solo en sus vacaciones, es decir, que durante el día imparten clases y en las tardes o noche son tutores, repartidores, bartenders, camareros, entre otros.

¿Cuánto es el salario de un maestro en EE.UU.?

Datos del Departamento de Educación y NEA (National Education Association) señalan que el salario promedio de un maestro en escuelas públicas ronda los $69,000 a $72,000 en 2026; sin embargo, el monto puede variar de un estado a otro y nivel educativo en el que se desempeñe, siendo Massachussets uno de los estados con mayores ingresos en este sector con $93,240 dólares en salarios, seguido de California $85,230 dólares, Nueva York $85,000 dólares, mientras que, Texas es uno de los estados con salarios más bajos con $54,170 dólares.

Por otro lado, las cifras registradas en la encuesta de Gallup añaden que el 52% de los maestros apenas logran sobrevivir, 28% dicen vivir cómodamente con sus ingresos, y el 20% aseguran que enfrentan grandes dificultades económicas para llegar a fin de mes; no obstante, estos últimos según la investigación tienen altas probabilidades de conseguir un empleo secundario en comparación con los que viven relativamente mejor.

Las dificultades económicas los está llevando a desertar

Aunque el costo de vida sigue limitando al promedio estadounidense y pensando en sus bolsillos, los docentes cuentan con beneficios que muchos trabajadores de otros sectores laborales no tienen y son los planes de jubilación, además de planes de salud con mejores condiciones que otros.

Sin embargo, el riesgo puede estar en los recortes presupuestarios, si bien, los docentes de escuelas públicas cuentan con red de seguridad que los ampara ante despidos sin avisos, la disminución de un presupuesto público puede llegar a afectar sus planes de pensión a largo plazo, además que los bajos salarios y problemas financieros también afectan su desempeño en el aula que se transfiere a los propios estudiantes.

“Ese maestro que está agotado y no está totalmente enfocado en sus alumnos es probable que fracase y abandone la profesión, y nosotros, como contribuyentes y usuarios del sistema de educación pública, estamos mal atendidos”, comentó la exsecretaria de Educación de EE. UU., Margaret Spellings.

Además, los bajos salarios están causando otro problema, la escasez de maestros, muchos abandonan la profesión por los bajos ingresos, trayendo consecuencias en áreas como la educación especial donde se necesita personal capacitado.

Sigue leyendo: