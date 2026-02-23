Fondos de la Seguridad Social podrían agotarse un año antes de lo esperado, según proyecciones de la CBO

Durante la primera semana de febrero, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) publicó sus proyecciones en cuanto al fondo fiduciario de la Seguridad Social en Estados Unidos, indicando que podría agotarse un año antes de lo esperado, lo que llevaría a la SSA a recortar la cantidad que paga a los beneficiarios.

La CBO habría estimado en su informe del año pasado que los fondos se agotarían en 2033; sin embargo, en su análisis más reciente indicó que la probabilidad de agotarse un año antes había aumentado. “Si no hay suficientes ingresos por impuestos sobre la nómina, las prestaciones se reducirán drásticamente”, comentó Max Richtman, director ejecutivo del Comité Nacional para la Preservación del Seguro Social y Medicare, una organización sin fines de lucro.

Estos fondos son cuentas especiales en las que se gestionan los excedentes de impuestos sobre la nómina para jubilados, sobrevivientes de beneficiarios del Seguro Social y personas con discapacidad; además, sirven como reservas que permiten que la seguridad social se mantenga si los pagos a estos beneficiarios superan los ingresos por impuestos.

Por lo tanto, de agotarse las reservas del fondo fiduciario, la SSA seguiría distribuyendo sus beneficios, pero la entidad se verá obligada a recortar la cantidad mensual. “Mi conclusión de todo esto es que no tenemos mucho tiempo para abordar el déficit”, agregó Richtman.

El experto consideró que, mientras la gente siga contribuyendo, el dinero seguirá llegando; no obstante, cuestionó que no será suficiente para pagar todas las prestaciones. “Durante los últimos años se ha recurrido al fondo fiduciario para cubrir esa carencia”, dijo.

La SSA ha recurrido a las reservas del fondo fiduciario desde el 2021, cuando los pagos de las prestaciones comenzaron a ser mayores a los ingresos por impuestos de la agencia. Por lo que las nuevas proyecciones de la CBO indican factores en contra, como la reducción en los impuestos de renta individual y los de nómina.

Además de una posible inflación más alta para los próximos años, llevaría a la SSA a un ajuste del Costo de Vida anual (COLA) más elevado para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios, representando pagos más altos que reducirían el fondo fiduciario más rápidamente. En este sentido, se proyecta que la entidad solo podría cubrir los pagos del 80 % de los beneficiarios en los próximos años.

