Seguro Social enviará tercera ronda de pagos a jubilados este miércoles 25 de febrero

La última ronda de pagos se enviará a los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes

Los adultos mayores que solicitaron el retiro a los 62 años reciben $2,000 dólares, un descuento del 30 % debido a su jubilación anticipada. Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

Esta semana culmina la ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) para los jubilados después de mayo de 1997, y los pagos alcanzan hasta los $5,000 dólares.

La tercera ronda se llevará a cabo este miércoles 25 de febrero y los destinatarios son los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes, ya que la primera y segunda ronda fueron enviadas entre el 11 y 18 de febrero a los jubilados nacidos entre los días 1 y 20 de cualquier mes.

En cuanto a los montos que se envían mensualmente, estos pueden variar de un jubilado a otro, porque la cantidad depende de varios factores, entre ellos la edad de retiro.

En este caso, los adultos mayores que solicitaron el retiro a los 62 años reciben $2,000 dólares, un descuento del 30 % debido a su jubilación anticipada. Los que se retiraron a los 65 años obtienen $3,000, mientras que los que retrasaron su jubilación hasta los 70 años reciben $5,000, que es más del 100 % del beneficio mensual.

Los próximos pagos del Seguro Social a los jubilados se realizarán en marzo; la primera semana les corresponde a los retirados antes de mayo de 1997, seguido de tres rondas establecidas para el 11, 18 y 25 de marzo.

Finalmente, esta semana los asegurados al programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán sus pagos; este dinero no es un adicional, sino un adelanto al cronograma, ya que la fecha de envío coincide con el fin de semana.

