Seguro Social enviará tercera ronda de pagos a jubilados este miércoles 25 de febrero

Esta semana culmina la ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) para los jubilados después de mayo de 1997, y los pagos alcanzan hasta los $5,000 dólares.

La tercera ronda se llevará a cabo este miércoles 25 de febrero y los destinatarios son los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes, ya que la primera y segunda ronda fueron enviadas entre el 11 y 18 de febrero a los jubilados nacidos entre los días 1 y 20 de cualquier mes.

En cuanto a los montos que se envían mensualmente, estos pueden variar de un jubilado a otro, porque la cantidad depende de varios factores, entre ellos la edad de retiro.

En este caso, los adultos mayores que solicitaron el retiro a los 62 años reciben $2,000 dólares, un descuento del 30 % debido a su jubilación anticipada. Los que se retiraron a los 65 años obtienen $3,000, mientras que los que retrasaron su jubilación hasta los 70 años reciben $5,000, que es más del 100 % del beneficio mensual.

Los próximos pagos del Seguro Social a los jubilados se realizarán en marzo; la primera semana les corresponde a los retirados antes de mayo de 1997, seguido de tres rondas establecidas para el 11, 18 y 25 de marzo.

Finalmente, esta semana los asegurados al programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán sus pagos; este dinero no es un adicional, sino un adelanto al cronograma, ya que la fecha de envío coincide con el fin de semana.

Sigue leyendo: