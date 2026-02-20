¿Recibes propinas? Cómo ahorrar hasta $25,000 en impuestos

Si trabajas en un restaurante, en un salón de belleza o manejas para una compañía donde las propinas son parte de tu ingreso, esta información te interesa. A partir de la temporada fiscal 2025, podrías deducir hasta $25,000 dólares en ingresos por propinas. Pero no es automático. Y si no entiendes bien las reglas, podrías perder el beneficio.

En Estados Unidos, alrededor de 6 millones de personas reportan ingresos por propinas en sus declaraciones federales. Meseros, bartenders, repartidores, barberos, estilistas, entrenadores personales, taxistas y hasta fotógrafos de bodas dependen de ese dinero. Ahora, una nueva deducción temporal incluida en la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act permite reducir impuestos sobre propinas calificadas.

La deducción aplica para los años fiscales 2025, 2026, 2027 y 2028. El monto máximo es de $25,000 dólares por declaración. No importa si eres soltero o casado declarando en conjunto. El límite es el mismo.

Pero aquí viene el primer detalle importante. No se trata de “no pagar impuestos sobre todas las propinas”. El propio formulario lo llama “no tax on tips” (sin impuestos sobre las propinas), pero eso puede confundir. No todas las propinas califican. Y no todos los trabajadores podrán aprovechar el beneficio completo.

Tienes que llenar un nuevo formulario

Para reclamar la deducción, debes completar el nuevo Schedule 1-A (Anexo 1-A), titulado “Additional Deductions” (Deducciones Adicionales), junto con tu declaración federal de 2025. No importa si tomas la deducción estándar o si detallas en el Anexo A. Igual necesitas este nuevo formulario.

En la primera página encontrarás la sección relacionada con propinas. Son 13 líneas donde debes ingresar tu ingreso por propinas y tu ingreso bruto ajustado modificado. Si ganas demasiado, la deducción se reduce o desaparece.

La deducción comienza a reducirse para solteros con ingresos mayores a $150,000 dólares. Para parejas casadas que declaran juntas, el límite es $300,000 dólares. Se elimina por completo en $400,000 dólares para solteros y $550,000 dólares para parejas.

Y ojo. Si estás casado, se considera el ingreso combinado, no solo el del cónyuge que recibe propinas.

Qué propinas sí cuentan y cuáles no

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que la propina debe ser voluntaria. No puede ser obligatoria ni impuesta por el negocio. Por ejemplo, si el restaurante agrega automáticamente 20% de gratificación a una mesa grande, esa parte no califica.

Si el cliente deja dinero extra por encima de ese cargo obligatorio, solo el excedente podría calificar.

Tampoco aplican propinas no monetarias. Si alguien te regala boletos para un concierto como agradecimiento, eso sigue siendo ingreso tributable, pero no entra en la deducción.

Además, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene una lista oficial de ocupaciones que tradicionalmente reciben propinas. Algunas aparecen identificadas en la casilla 14b del formulario W-2 bajo códigos específicos. Sin embargo, en 2025 los empleadores no están obligados a detallar esta información. Es posible que debas preguntarlo directamente en tu trabajo.

Cómo calcular correctamente tus propinas

Muchos trabajadores reportan sus propinas mensualmente usando el Formulario 4070. Ese total debería reflejarse en la casilla 7 de tu W-2. Ese número puede ser el punto de partida para calcular la deducción.

Pero no basta con copiar la cifra. Scott Klein, del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados (AICPA), advierte que el máximo permitido es $25,000 dólares por declaración. Si en la casilla 7 aparecen $30,000 dólares, no puedes deducir los $30,000.

“Siempre fue obligatorio incluirlo como ingreso. La pregunta es: ‘¿Somos elegibles para una deducción ahora este año?'”, cuestiona Todd Tigges, socio de la firma UHY.

Si eres contratista independiente y recibes formularios 1099-NEC, 1099-MISC o 1099-K, deberás llevar un registro separado de tus propinas. No existe una casilla especial que las identifique. Sin documentación, no podrás probar cuánto corresponde a propinas.

“La clave para esta deducción es la documentación adecuada“, refuerza Klein.

Quiénes no se beneficiarán

Puede parecer contradictorio, pero muchos trabajadores de bajos ingresos no verán un gran beneficio. Si tus ingresos ya están por debajo de la deducción estándar, probablemente no pagas impuesto federal sobre la renta. En ese caso, una deducción adicional no reducirá tu factura fiscal porque ya es cero.

También debes saber que seguirás pagando impuestos de Seguro Social y Medicare sobre las propinas reportadas. No se eliminan los impuestos de nómina.

Y cuidado con inflar cifras. Si reportas en 2025 muchas más propinas que en años anteriores, el IRS podría revisar declaraciones previas. Podrían enviarte una carta pidiendo explicaciones o incluso auditar años abiertos.

